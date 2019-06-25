Yatağa bağımlı hale gelen Örkmen emekli edilmiyor

Marsu’da çalıştığı sırada kalp krizi geçirerek yatağa bağımlı hale gelen ve sonrasında işten çıkarılan 5 çocuk babası Şehmus Örkmen, yüzde 60 engelli raporuna rağmen “İş göremez” raporu olmadığı için emekli edilmedi.

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi’nde yaşayan 54 yaşındaki Şehmus Örkmen, 2018 yılında kayyum yönetiminde olan Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresinde (MARSU) çalışırken kalp krizi geçirerek, yatağa bağımlı hale geldi. Rögar kapağını değiştirdiği sırada kalp krizi geçiren ve vücudunda kalıcı hasarlar oluşan Örkmen, yaşananların ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Kurulundan yüzde 60 engelli raporu aldı. Dicle Üniversitesi tarafından verilen raporda, Örkmen için “Hastanın alt bezi ve yürüteç kullanması uygundur” denildi.

Ancak, Mardin Devlet Hastanesi Engelli Sağlık Kurulu, Örkmen hakkında “Vücut fonksiyonlarında herhangi bir kayıp olmadığı” yönünde karar verdi. Söz konusu durumdan kaynaklı “İş göremez” raporu alamayan Örkmen, malulen emeklilik hakkından yararlanamıyor. Halen yatağa bağımlı olan ve yakınlarının desteği sayesinde kalkabilen Örkmen, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

“KİMSEYE MUHTAÇ OLMAK İSTEMİYORUM”

Kendisine sahip çıkılmadığını ve herhangi bir destekte bulunulmadığını aktaran Örkmen, tek beklentisinin emeklilik hakkının teslim edilmesi olduğunu belirtti. Çalışamadığı için herhangi bir sağlık sigortasından da faydalanamadığını kaydeden Örkmen, “Ben MARSU’da çalışırken rögar kapağını değiştirdiğim esnada kalp krizi geçirdim. İki ay sonra gözlerimi hastanede açtım. Kalp krizinden dolayı işime son verildi. İş göremez raporum olmadığından herhangi bir maaş veya tazminat alamadım. İsteğim bana maaşımın bağlanması ve kimseye muhtaç olmadan yaşamıma devam etmek” diye konuştu.

“HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ”

Eşinin durumundan kaynaklı çocuklarının psikolojik sorunlar yaşadığını ve eğitimlerini sürdüremediğini kaydeden Hanife Örkmen ise, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. “Eşim yatalak, kendi ayakları üzerinde duramıyor, onu biz taşıyarak dışarı çıkartıyoruz” diyen Örkmen, “Eşim bu haldeyken nasıl çalışsın? Hem hastane hem de MARSU’ya sesleniyorum; artık mağduriyetimizi giderin, çok zor durumdayız. Çocuklarımız maddi sıkıntılardan dolayı en temel hakları olan eğitim haklarından geri kalıyorlar. Biz kimseden bir şey istemiyoruz hakkımız olanı istiyoruz” çağrısında bulundu. (Mardin/MA)