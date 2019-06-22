22 Haziran 2019 22:20

Termik santral için verilen olumlu ÇED raporuna mahkemeden durdurma

Maraş Elbistan’a yapılmak istenen termik santral için verilen ÇED olumlu kararı idare mahkemesi tarafından durduruldu.

Termik santral için verilen olumlu ÇED raporuna mahkemeden durdurma

Fotoğraf: DHA

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    Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, Diler Enerji'nin Elbistan ilçesinde yapacağı 400 megawat kurulu güce sahip termik santrali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

    Diler Enerji'nin, Akbayır Mahallesi'ne yapacağı termik santral için müşavir firma Çınar Mühendislik tarafından hazırlanan ÇED Raporu, 29 Haziran 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Bölgede faaliyette olan 2 termik santral nedeniyle en başından beri santrale karşı çıkan yöre halkı ile çevreciler, yürütmenin durdurulması için Kahramanmaraş İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

    DAVACILAR: TARIMSAL ÜRTİME ZARAR VERİP HAVAYI VE ÇEVREYİ KİRLETECEK

    Yöre halkı ve çevreciler, mahkemeye yaptıkları başvuruda yapılacak santralin kömürle çalışacağı, bölgedeki kömürün ise kalorisinin düşük ve ıslak olması nedeniyle santralin enerjiden çok kükürt üreterek çok ciddi hava ve çevre kirliliğine neden olacağı, santralın tarım havasının ortasına kurulacak olmasından dolayı tarımsal üretime zarar vereceği, yanma sonucunda her yıl ortaya çıkacak 3,5 milyon ton atığın çevreye ve insanlara zarar vereceği ve bunun çiftçilerin tarımda kullandığı yeraltı suyunu da kirleteceği belirtildi. Çevreciler ayrıca kömürü kurutmak için dev pompalarla su çekilmesi neticesinde Ceyhan Nehri'nin kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını, bölgede bulunan diğer termik santrallerle birlikte doğaya salınacak karbondioksitten dolayı çevre felaketi oluşacağı, santralın yapılmasının Kyoto protokolüne aykırılık teşkil ettiğini ve kamu yararına aykırı olduğunu belirterek yürütmenin durdurulmasını istedi.

    BAKANLIK: ÇED RAPORU TAMAMEN BİLİMSEL

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise savunmasında ÇED Raporu'nun mevzuata uygun olarak hazırlandığını, projenin tüm çevresel etkilerinin değerlendirildiğini, gerekli her türlü tedbirin alındığı belirterek davanın reddedilmesini talep etti. Davanın reddedilmesini isteyen Diler Enerji de, davacıların iddialarının haksız, hukuki ve bilimsel dayanaktan yoksun olduğu, ÇED raporunun tamamen bilimsel ve hukuka uyarlı bir şekilde hazırlandığını savundu.

    BİLİRKİŞİ: ÇED RAPORU, KAMU YARARI VE BÖLGE HALKI MENFEAATLERİ AÇISINDAN YERİNDE DEĞİL

    Tarafların iddialarını dinleyen mahkeme, bilirkişi tarafından konuyla ilgili bölgede keşif yapılarak rapor hazırlanmasına karar verdi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden Çevre Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Yakup Cuci, Doç. Dr. Kevser Cırık, Jeoloji Mühendisi Doç. Dr. Ahmet Özbek, İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Ünsal ve Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Kızılşimşek'ten oluşan bilirkişi, yaptığı inceleme sonunda mahkemeye raporunu sundu. 20 sayfalık raporda, santralın zararlarını detaylarıyla anlatılarak sonuç bölümünde şöyle denildi:

    "Elbistan Akbayır 400 MW TES Entegre Projesine ait ÇED Raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde ÇED olumlu kararının üstün kamu yararı, yöre halkının bireysel menfaatleri, ekoloji ve sürdürülebilirlik açısından yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır."

    MAHKEME: TELEFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞABİLİR

    Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, davacı ve davalarının savunmalarını dinleyip bilirkişi raporunu inceledikten sonra ÇED Raporuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen olumlu kararın hukuka uygun olmadığı belirterek yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme kararında şöyle denildi:

    "Elbistan ilçesinde yapılması planlanan Elbistan Akbayır 400 MW Kömürlü Termik Santrali Projesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen 29.06.2018 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir. Öte yandan, dava konusu işlemin hukuka aykırılığı yolundaki bu saptamaya rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağı gibi sonraki süreçlerin ikmali ile çevresel müdahalenin fiziken başlayacağı, bu durumun çevre ve bu çevrede yaşayanlar için telafisi güç zarara neden olacağından 2577 Sayılı Kanunun 27'nci maddesindeki koşulların somut davada birlikte var olduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27'nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, aynı Kanun'un 20/A maddesi uyarınca itirazın mümkün olmadığına oy birliğiyle karar verildi."

    'DİĞER SANTRAL İÇİN DAVA HAZIRLIĞIMIZ DEVAM EDİYOR'

    Kararın ardından Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu tarafından yapılan yazılı açıklamada kararın yerinde olduğu belirtildi. Açıklamada, dava sürecinin henüz sona ermediği belirtilerek şöyle denildi:

    "Platform olarak bundan sonraki dava sürecini titizlikle takip edip gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca bölgemizde devam eden diğer termik santralı çalışmaları da yakından izlemeye devam edeceğiz. Çünkü bölge başka bir termik santralını daha kaldıramaz. Elbistan Küçük yapalak köyünde, Anadolu enerji tarafından yapımı planlanan Elbistan Termik Santrali'nin ÇED süreci devam etmektedir. ÇED olumlu kararının çıkma ihtimaline karşı dava hazırlıklarımız yapılmaktadır." (DHA)

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