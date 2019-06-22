Tiyatrocu Enis Fosforoğlu hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı 71 yaşındaki Enis Fosforoğlu, hayatını kaybetti. 11 Haziran'da kalp krizi geçiren Fosforoğlu’nun ölüm sebebinin yeniden geçirdiği kalp krizi olduğu öğrenildi. Fosforoğlu, 11 Haziran’da Memorial Şişli Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi görmüş ve sonrasında taburcu olmuştu.

ENİS FOSFOROĞLU KİMDİR?

1948 yılında İstanbul’da doğan Enis Fosforoğlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur’un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi), Avni Dilligil (eniştesi), Aliye Rona (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir.

Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler. Kızı da tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu’dur.

1970 – 1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. Değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu. TRT FM ve Halk TV Radyo’da radyo programları yapmakta ve tiyatro üzerine dersler vermektedir.

Ödülleri:

1981 - En yi yönetmen ödülü

1989 - Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Jüri özel ödülü

1999 – Lions, İletişim Ödülü

Filmleri ve Dizileri:

2014 - Pek Yakında (Enis Fosforoğlu) (Sinema Filmi)

2009 - Bir Bulut Olsam (TV Dizisi)

2008 - Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi)

2006 - Dün Gece Bir Rüya Gördüm (Sinema Filmi)

2009 - Arka Sokaklar (4. Sezon ) (TV Dizisi)

2004 - Mavi Kolye (Faidar) (TV Dizisi)

2003 - Keloğlan (Aksakallı Dede) (TV Dizisi)

2003 - Hırçın Menekşe (TV Dizisi)

2001 - Sultan (TV Dizisi)

2001 - Mutluyüz Ailesi (TV Dizisi) (Oyuncu, yönetmen ve senarist)

2000 - Şeytan Sofrası (TV Filmi)

2000 - İmparator (TV Dizisi)

1999 - Şükran Büfe (Coşkun Baba) (TV Dizisi)

1997 - Sevimli Dostlar (TV Filmi)

1989 - Bana Göz Kulak Ol (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1986 - Namus Düşmanı (Sinema Filmi)

1985 - Şaban Pabucu Yarım (Sinema Filmi)

1985 - Ya Ya Ya Şa Şa Şa (Sinema Filmi)

1983 - En Büyük Yumruk (Cemilin Adamı) (Sinema Filmi)

1983 - Aptal Kahraman (Sinema Filmi)

1979 - Ne Olacak Şimdi (Sinema Filmi)

1979 - Dokunmayın Şabanıma (Polis) (Sinema Filmi)

1978 - Çaresiz (Sinema Filmi)

1978 - Zor Oyunu Bozar (Sinema Filmi)

1978 - Sultan (Sinema Filmi)

1978 - Seven Unutmaz (Kenan) (Sinema Filmi)

1978 - Batan Güneş (Sinema Filmi)

1977 - Derbeder (Tarık) (Sinema Filmi)

1976 - Hababam Sınıfı Uyanıyor (Sinema Filmi)

1975 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (Sinema Filmi)

1974 - Uyanık Kardeşler (Erkan'ın Arkadaşı) (Sinema Filmi)

1974 - Sezercik Küçük Mücahit (Kontame Veli) (Sinema Filmi)

1974 - Dertler Benim Olsun (Sinema Filmi)

1974 - Boşver Arkadaş (Ferit'in Arkadaşı) (Sinema Filmi)

1971 - Mavi Eşarp (Turgut) (Sinema Filmi)

1971 - Asya'nın Tek Atlısı Baybars (Seslendirme) (Sinema Filmi)

1970 - Zeyno (Davut) (Sinema Filmi)

1970 - Herkesin Sevgilisi (Sinema Filmi)

(KÜLTÜR SERVİSİ)