Hak-İş’in yürüyüşü CHP genel merkezi önünde sona erdi

Hak-İş’in Bolu Belediyesinde işten çıkarılan 97 işçinin işe alınması talebiyle Bolu’dan başlattığı “Emek ve Adalet” yürüyüşü, CHP Genel Merkezi önünde sona erdi. Mitingde konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Aslan, CHP’nin “Hiçbir işçi işten atılmayacak” sözünü tutmasını isterken, işten atılan işçilere de işe alınıncaya kadar mücadele edeceklerinin sözünü verdi. CHP ve HDP’li belediyelerde üyelerine “istifa” baskısı kurulduğunu iddia eden Aslan, alanda örgütlü diğer sendikalarının belediye başkanlarıyla işbirliği yaptıklarını söyleyerek “Satılmış sözde sendikalar” diye suçladı.

Bolu’da belediyeden çıkarılan 97 işçinin işe alınması talebiyle Hak-İş Sendikası’nın Bolu’dan başlattığı yürüyüş 12. gününde Ankara’da CHP Genel Merkezi önünde son buldu. Gimat Kavşağı’ndan CHP Genel Merkezi’ne yürüyüş gerçekleştiren yürüyüş komitesi CHP Genel Merkezi önünde yüzlerce Hak-İş üyesi işçi tarafından karşılandı. İşçiler, “Vur vur inlesin CHP dinlesin”, “Zulme karşı direneceğiz” sloganlarıyla işten çıkarılan işçilerin geri alınmasını talep etti.

İŞÇİLERE MÜCADELE SÖZÜ

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Aslan mitingde yaptığı konuşmada, “Çağrılarımız, feryatlarımız anlaşılmıyor. Dünya anladı, bunlar anlamadı. Kılıçdaroğlu davet etti, biz de geldik, el sıkışıp anlaşabiliriz. Bizi davet edip sorunu çözmüyorlarsa bize mücadele etmek kalıyor” dedi. Aslan, işten atılan işçilere neye mal olursa olsun, sonuna kadar yanında olacakları ve mücadele edeceklerinin sözünü verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Eğer bir haksızlığa uğrayan varsa, işten atılanlar varsa bize gelsinler ben buradayım” sözlerini kürsüden yayınlayan Aslan, “Namus sözü verdi, sözünü yerine getirsin. İşten atılan işçiler işe alınsın. Biz buraya işimiz, ekmeğimiz için geldik” ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ’TEN 14 BİN 900 İSTİFA

CHP ve HDP’li belediye başkanlarının mazbatalarını almadan sendikalarına saldırdığını ve üyelerine baskı kurduğunu iddia eden Aslan, “Daha koltuğa oturmadan sözde sendikalarla iş birliği yaptılar. Üyelerimizi tehdit ettiler, sürgün ettiler” ifadelerini kullandı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından sendikalarından istifa eden işçi sayısının 14 bin 900 olduğunu açıklayan Aslan, alanda örgütlü diğer sendikaları “Satılmış sözde sendikalar” diyerek suçladı. Aslan, “Sözde satılmış sendikalar zalimlerle işbirliği yapıyor, maskelerini indireceğiz” dedi.

CHP’YE SİYAH ÇELENK

İstifa ettirilen üyelerinden de özür dilenmesini isteyen Aslan, “Biz yanlış yaptık, deyin. Bu baskılara son verin. ‘Emekten yanayız’ diyorsunuz, öyleyse gelin TİS’i yapalım, imzalayalım” dedi. Aslan, Türkiye’nin işsizlik, kayıt dışı çalışma, düşük ücret gibi sorunları olduğunu belirten Aslan, bu sorunlarla ilgilenememelerine gerekçe olarak ise “Bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor ama gelecek mücadelesi içine itildik” dedi. Aslan ve Hak-İş yöneticilerinden oluşan ekip mitingin sonunda etrafı bariyerlerle çevrelenen CHP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı. (Ankara/EVRENSEL)