Tilkiler’de peynir şenliği sürüyor

Maraş’ın Pazarcık ilçesi Tilkiler Mahallesi’nde her yıl düzenlenen “Geleneksel Peynir Şenliği” Kendirli Obası Festival Alanı’nda gerçekleştiriliyor.

Bu yıl altıncısı düzenlenen şenliği ve Tilkiler Köyü Eğitim Kültür Sağlık ve Dayanışma Derneğinin çalışmalarını, derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Tarık Alpdoğan ile konuştuk. Son üç yıldır ülkedeki güvenlik sorunları nedeniyle şenlik düzenleyemediklerine dikkat çekerek, “Antep’te yanı başımızda patlayan bombalar nedeniyle insanlarımız sokak düğünlerine katılmaktan, cemevine gitmekten, toplu bir alanda yürümekten dahi korkar hale gelmişti. Ülkedeki tüm insanlar gibi toplumumuzun da bir an önce normalleşmeye ihtiyacı vardı. Bu noktada hem köylülerimizin bir araya gelme arzusunu yerine getirmek hem de toplumun normalleşmesine bir nebze de olsa katkıda bulunmak amacıyla bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz” dedi.

“ŞENLİKLE BİR ARAYA GELİYORUZ”

Her yıl birlik ve dayanışma şenliği olarak düzenledikleri etkinliği bu yıl, bölgenin fıstığı kadar güzel olan ancak pek tanınmayan peynirini tanıtmak için “Peynir Şenliği” adı altında düzenlediklerini anlatan Alpdoğan, “Kürt kimliğine ve Alevi inancına sahip olan ve uzun yıllar fıstıkçılık ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Tilkiler halkı hem kimlik, hem inanç, hem de ekonomik sorunlardan dolayı Antep iline ve yurt dışına büyük göçler vermiştir. Yaklaşık 40 bin nüfuslu bir köy olmasına rağmen şu an köyde yaşayan 1000 kişi var. Bu şenliği düzenlememizdeki en büyük amaç da birbirinden uzaklaşan halkımızı kendi köyünde yeniden bir araya getirmektir” dedi.

“DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ”

Tilkiler Köyü Eğitim Kültür Sağlık ve Dayanışma Derneğinin yaklaşık 6 yıl önce Antep’te kurulduğunu belirten Alpdoğan, “Derneğimizin kuruluş amacı köylülerimiz arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygularını güçlendirmek. En önemlisi de maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlamak olmuştur. 6 yıldan beri derneğimiz üniversite öğrencilerine burs vermekte, dernek binamızda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine okula destek kursları, saz ve semah kursları verilmekte. Yine Hızır Cemi ve aşure etkinliği gibi kültürel çalışmalar yürütülmekte, bahar kahvaltısı ve eğitime katkı geceleri düzenlenmekte ve yoksul ailelere gıda yardımı yapılmaktadır. Derneğimiz köylülerimizin ihtiyacı doğrultusunda doğmuştur” diye konuştu. (Antep/EVRENSEL)