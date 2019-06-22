İzmir’deki Onur Yürüyüşüne polis saldırdı

İzmir’de bu yıl 7.'si düzenlenen LGBTİ+ Onur Haftası'nda İzmir Alsancak'ta toplanan kitlenin yürümesine polis izin vermedi. “Direne direne kazanacağız”, “Susma haykır, translar vardır” ve “Trans cinayetleri politiktir”sloganlarının sıkça atıldığı eylemde, polis kitlenin etrafını çevirerek yürüyüşe müdahale edildi. Eylem için alana gelen kişiler de sivil polisler tarafından engellenmeye çalışıldı.

Kitle, basın açıklamasını Kıbrıs Caddesi üzerinde okudu. Açıklamanın sonuna doğru polis biber gazı kullanarak kitleyi dağıttı. Kitle ara sokaklara dağıldı. Kordon'a çıkanlara gözaltı işlemi yapıldığı belirtildi. Gözaltına alınanların isimlerini öğrenmeye çalışan avukatlar da polis tarafından tehdit edildi. Kordon'da bekleyenlere de dağılma talimatı verildi. Yaklaşık 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (İzmir/EVRENSEL)