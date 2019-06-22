Genel-İş İzmir 6 No'lu Şubesi 2. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi

İzmir Bayraklı Belediyesinde örgütlü olan DİSK/Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube, 2. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Yaklaşık 1250 üyesi olan sendika genel kurulunda seçimlere iki listeyle girildi.

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılan kurulda 165 delegeden 153’ü oy kullandı.

Seçimde kırmızı liste adayı Kerim Öncü 65 oy alırken, beyaz listenin adayı Değer Yıldız 93 oy alarak Genel-İş 6 No’lu Şubesinin yeni başkanı oldu. Yeni yönetimde, Muhsin Akıcı, Gürkan Başbay, Maşallah Baran, Burcu Karahan yer aldı.

Divan Başkanlığını Genel-İş Genel Sekreteri Cafer Konca’nın yaptığı kongreye, Genel-İş Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, Eğitim Daire Başkanı Mehmet Salih Doğrul, Araştırma Daire Başkanı Çetin Çalışkan, Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Güleryüz, TİS Daire Başkanı Mahmut Şengül ve Genel-İş şube başkan ve yöneticileri katıldı.

Kurulun açılış konuşmasını yapan bir önceki başkan Emine Yılmaz, kendi isteğiyle aday olmadığını ve mücadeleden vazgeçmeyeceğini vurgulayarak “Bu bir kırgınlık değil. Genel-İş bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğim. Genel-İş dostu olanlarla yan yana yürüyeceğim” diye konuştu.

‘KIDEM TAZMİNATI İŞ GÜVENCEMİZDİR’

Genel-İş Genel Sekreteri Cafer Konca ise “Bu ülkede işçilerin çalışırken öldüğü, hukuksuzca işine son verildiği bir süreçle karşı karşıyayız. Aliağa Belediyesinde 180'i aşkın çalışan emekçi kardeşlerimizin hukuksuzca işlerine son verildi. Aliağa işçilerine ve direnişte olan tüm işçilere selam olsun. Yaşadığımız süreç adaletsiz zorlu bir süreçtir. Emek ve demokrasi mücadelesi vermek zorundayız. Böylesi bir süreçte en son kazanılmış hakkımız olan kıdem tazminatına göz dikerek fona devretmeye çalışıyorlar. Kıdem tazminatı bizim iş güvencemizdir. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Demokrasinin olmadığı bir yerde hak mücadelesini aramanın zor olduğunu söyleyen Konca, “Kendi bireysel kavgalarımızı bir kenara bırakıp yoldaşca davranmalıyız. Bizi bir araya getiren ekmeğimizdir. Onun için eğer demokrasi gelecekse işçi sınıfının örgütlü gücüyle gelecek” dedi.

ALİAĞA İŞÇİSİYLE DAYANIŞMAYA ÇAĞRI

Genel-İş 5 No’lu Şube Yöneticisi Sinan Uğur; “Ülkeyi yöneten tek adam rejimini dayatan egemen yapının ülkeyi hızla karanlığa sürüklediğini görüyoruz. Krizin faturası bizlere ödetilmeye çalışıyor. Bizlerin işten atılması süreci de bunlarla bağlantılı. Ülkeyi yöneten tek adam rejimi faturayı bizlere ödetmeye çalışıyor. Bu belediyelerde de böyle. Aliağa gibi sendikal mücadelenin güçlü olduğu bir yerde, şimdiye kadar 200’e yakın arkadaşımızın iş akdi feshedildi. Bir sendikasızlaştırma politikasıyla ile karşı karşıyayız. PETKİM TÜPRAŞ'ta da aynı süreç yaşanıyor. Bu mücadeleyi güçlendirmek hepimizin sorunu. Kendi iş yerlerimizde en geniş birliği oluşturarak başta belediye işçileri olmak üzere tüm işçiler olarak birleşmeye çağırıyorum” dedi.

Genel-İş 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara da, “Yaklaşık 35 gündür Aliağa Belediyesi ve meydanında işten atılan 180 arkadaşımızla birlikte bir talebimiz var. Genel-İş Sendikasının üyesi olunan birçok iş yerinde ağır saldırılar altındayız. Sibaş'ta Cargill'de işçiler hakları için direniyor. Bu süreçlerin tamamı dayanışmayla atlatılıyor” dedi. Aliağa Belediyesindeki son süreçleri anlatan Kara, dayanışma çağrısı yaptı.

Genel-İş Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı da, “Biz yaşadığımız kenti de belediyemizi de halkımızı da ülkedeki tüm renkleri de seviyoruz. Ama bizim bir sorunumuz var. Bayraklı Belediyesi kolay örgütlenmedi. Emeğimize sahip çıkalım” dedi. Şanlı, Aliağa Belediyesi işçileri için de destek istedi. TİS Daire Başkanı Mahmut Şengül ise “Bugün Aliağa'da yaşananlar ne ilk ne son olacak. Biz siyasetimizi, inançlarımızı bir kenara bırakıyoruz. Biz birlikteliğimizi sağlayamadığımız sürece yoksulluğa, açlığa, işten atılmalara mahkum oluruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)