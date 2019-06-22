Eğitim sistemine tepki: Yarış atı gibi sınavlara hazırlanıyoruz

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan gençlerle sürekli değişen eğitim sistemi ve bunun öğrenciler üzerindeki etkisini konuştuk. Neredeyse her yıl eğitimde yapılan bir değişiklikle döneme başladıklarını ve bu durumdan rahatsız olduklarını anlatan gençler “Her sene sistem değişiyor. Neye çalıştığımızı bilmeden, sürekli yarış atı gibi bir şeylere hazırlanıyoruz” dedi.

‘SINAV DEĞİL YARIŞ’ SİTEMİ

Anadolu lisesinde okuyan Ziya, bir önceki sınav sistemine göre çalışıp sınava hazırlandıklarını fakat sınava girecekleri sene bir anda sistemin değiştiği haberini aldıklarını ifade ederek “Bütün çalışmamız, çabamız boşa gidiyor” dedi. Sınav sistemi nedeniyle her kesin birbirini eleme derdinde olduğuna dikkat çeken Ziya “Bir yarışa girmek için hazırlanan yarış atları gibiyiz. Değiştirilen sistemlerde bu durum hiç gözetilmiyor. Bizler yarış atı değiliz” diye tepki gösterdi.

“ZORUNLU DİN DERSİ ANLAMSIZ”

Özel bir meslek lisesinde okuyan Eren ise adeta çöp poşeti değiştirir gibi eğitim sisteminin değiştirilmesinden şikayetçi. Öğrenmeye değil ezbere dayalı bir eğitim sisteminin olduğunu da düşünüyor Ziya. Yeni açıklanan eğitim paketinde hâlâ din dersinin zorunlu dersler arasında yer almasına anlam veremediğini anlatan Eren ise “Din bir hürriyet meselesidir, kimseye zorla din dersi veremezsiniz. Artık pozitif bilimlerle uğraşmamız lazım, bizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartacak olan pozitif bilimlerdir” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMDE EŞİTLİK YOK

Kız meslek lisesi öğrencisi olan Hasret, asıl olarak eğitimde eşitlik olmadığından yakınarak “Özel okullarda okuyanlar parayla notlarını yükseltip geçebiliyorlar, ama biz devlet okullarında özel okulda okuyanlara göre daha fazla çabalamamıza rağmen geçemiyoruz, notlarımız daha düşük oluyor. Devlet okullarında yarım puan ile sınıfta kalabilirken özel okullarda durum çok farklı, para verip sınıfı yüksek notlarla geçebiliyorlar” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)