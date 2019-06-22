Mersin Belediye Başkanı'ndan mülteci karşıtı söylemler

CHP mülteci raporu AKP hükümetini eleştirerek nefret suçlarına ceza getirilmesi gerektiğini söylerken bazı il ve ilçe belediyelerinden mülteci karşıtı öneriler gelmeye devam ediyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın mülteci karşıtı açıklamalarının, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Vahap Seçer, yaptığı açıklamada mülteci karşıtı ifadeler kullandı.

DHA’da yer alan habere göre, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı toplantısının ikinci birleşiminde konuşan Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yaşadıkları birçok sorunun kaynağı olarak kentte yaşayan Suriyeli mültecileri gösterdi.

Belediye Başkanı Seçer, “Suriyeli konusu, önemli bir konu. Suriyeli misafirler terimini bilerek kullanıyoruz, çünkü hukuki olarak mülteci veya sığınmacı diyemiyoruz. Sayıları resmi kayıtlarda 200 bin. Gayri resmi 300 binin üzerinde. Mersin nüfusunun 1 milyon 800 bin olduğunu düşünürsek, yaklaşık olarak onlarla beraber 2,2 milyona çıkıyor. Her 5 kişiden biri Suriyeli misafir. Birçok ekonomik, sosyal, kültürel sorunlarla bizleri karşı karşıya bırakıyorlar” ifadelerini kullandı.

“BEN BÜTÇEMDEN SURİYELİ MİSAFİRLERLE İLGİLİ YARDIM YAPMAM”

Seçer, “Eminim ki onlar da böyle bir durumla karşılaşmak istemezdi. Kimse vatanından uzak kalmayı, savaş çıkmasını, çoluk çocuk topraklarını, vatanlarını, evlerini terk etmeyi istemez. Bu olayın iki boyutu var. Bir sorunlar bütünü olarak bakmak lazım. Diğer taraftan insani boyutu var” derken, konuşmasına “Belediyemizin Suriyeli misafirlerle ilgili bir yardım kalemi yok. Benim öyle bir çalışmam da yok. Bundan sonra da olmayacak. Ben bütçemden Suriyeli misafirlerle ilgili yardım yapmam. Benim vatandaşlarım için kıt kanaat bütçe içerisinden onlara sunduğum hizmet ancak onlar için spesifik bazı özel çalışmalar olabilir” sözlerini ekledi.

Ankara’dan belediyelere ayrılan bütçeyi eleştiren Seçer, “Burada benim sıkıntım şu, Ankara’dan gelen hakkım 1 milyon 800 bin nüfus üzerinden geliyor. Oysa ben 2,2 milyon kişiye hizmet olarak sunuyorum” dedi.

“SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA”

Başkan Seçer, “Göç idaresi bu kenti tabela açısından düzene koyalım demiş. Herkes her yere tabela asmayacak. Her taraf, Arapça tabelalar. Kardeşim Türkçem var, Türkçe’yi kullan. Biz ‘Saldım çayıra mevlam kayıra’ istediği yere, istediği tabelayı, istediği dil ile asıyor. Bu görsel kirliliği ve kültürel karmaşayı ortadan kaldıracağız” dedi.

PLAJ YASAĞI YOK AMA YARDIM DA YOK

Belediye Başkanı Vahap Seçer, Antalya Gazipaşa, Bursa Mudanya’da uygulanmak istenen plaj yasaklarına gönderme yaparak, “Bazı belediyeler Suriyeli misafirleri plajlara sokmuyor diyorlar. Böyle bir karar alamayız. İnsani olarak da doğru değil. Böyle yasak getirme gibi gayri insani bir tutum içerisinde olamayız. Ama bir standarda oturtup, denetim yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında, “Benim partim de olabilir. “Plaja girmesin” falan, yanlış kardeşim. Ben insanlık dışı uygulamalara netim. Biz en insani duygularımızla, geçmişten bugüne kapsayıcı duygularımızla hareket edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)

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