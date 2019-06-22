Suudi Arabistan’daki greve destek: Devlet vatandaşına sahip çıkmıyor

Abdullah SARIKAYA

Kayseri

Türkiye’den Suudi Arabistan da bulunan Baytur inşaat firmasının otel ve villa şantiyesinde çalışmaya giden ve 2 aydır maaşları ödenmediği için grev yapan işçilere, aileleri ve inşaat işçileri açıklama yaparak destek verdi. İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) çağrısıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan açıklamada, “Bizim devletimiz neden vatandaşına sahip çıkmıyor?” diyerek tepki gösterildi.

İşçilerin çalışma koşullarının zor olduğuna ve insanlık onuruna yakışmayacak bir şekilde çalıştırıldıklarına dikkat çeken İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Başkanı Ali Öztutan, “İşçi arkadaşlarımız birçok problemle karşı karşıya. Çalıştıkları ortamda insanlık dışı insanlık onuruna yakışmayacak şekilde besleniyorlar.10-15 kişi 1 odada barınmaya çalışıyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Geçen yıl bu aylarda 5 çocuk babası Maraşlı Vekil Ağzıbüyük arkadaşımız epilepsi nöbeti geçirdi. Şeflerine söyledi şefleri alay edip koğuşuna yolladı. Bir şeyin yok dedi işçi arkadaşımız solunum yetmezliğinden vefat etti. Sorumlularına hiçbir ceza verilmedi” dedi.

BİRBİRİMİZİ TANIMIYORUZ AMA SORUNUMUZ ORTAK

İşçilerin haklarını aradıkları zaman Suudi Arabistan polisi tarafından silahlı saldırıya uğradığını söyleyen Öztutan şöyle konuştu:

“Arkadaşlar dostlar inşaat işçileri oraya alın teriyle ekmeğini kazanmak için gitti ama emeğinin karşılığını alamayınca bu haksızlığa sesini çıkarınca baskıyla tehditle yıldırılmaya çalışılıyor. Biz burada onların işçi arkadaşıyız. Birbirimizi tanımıyor olabiliriz ama biz de Türkiye’de aynı sorunu yaşıyoruz. Biz işçi arkadaşlarımızın mücadelelerine destek olmak için bir araya geldik. Onlara buradan aileleriyle beraber sendikamız adına sesleniyoruz’ sizin kavganız sadece sizin kavganız değil başta Türkiye’deki inşaat işçilerinin, sizin ailelerinizin sizin çocuklarınızın kavgasıdır. Siz nasıl sahip çıkıyorsanız biz de sizin kavganıza öyle sahip çıkıyoruz. Sizin kılınıza zarar gelmemesi için konsolosluksa Suudi Arabistan konsolosluğu önünde eylem yapacağız bakanlıksa dış işleri bakanlığı önünde yapacağız ama hakkımız olanı alacağız çünkü inşaat işçisi köle değildir.”

AİLELER: BİZİM DEVLETİMİZ YOK MU?

Oğlunun bir buçuk sene önce gittiğini söyleyen bir vatandaş, “Bizim yavrularımız oraya çalışmaya gitti. Yavrum geçen hastalanmış adamlar hastaneye götürmemişler. Bizim devletimiz oradaki vatandaşlarına neden sahip çıkmıyor? Bizim devletimiz yok mu? Bizim devletimiz yavrularımıza neden bakmıyor? Benim çocuğum orada 50 derece sıcağın altında çalışıyor. Ben ağladım. Anneyim ben anne” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından işçiler ve aileleri tarafından, “Grev haktır engellenemez. İnşaat işçisi köle değildir” sloganları atıldı.

GREV 6. GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

Öte yandan ödenmeyen ücretlerini isteyen işçilerin grevi 6. gününde devam etti. İşçiler, “Aylardır maaşlarımız verilmiyor. Biz işçileri oyualamaya çalışıyorlar. Biz haklarımızı alıp ailemizin yanına dönmek istiyoruz. Hakkımız için greve 6. gününde devam ediyoruz. Ülkemizde mücadelemizi büyüten ailelerimize ve İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikamıza teşekkür ediyoruz. İşçilerin birliği patronları yenecek. İnşaat işçileri köle değildir” dedi. (Kayseri/EVRENSEL)

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