HDP sandık güvenliği için seferberlik ilan etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) sandık güvenliği için yüz binlerce kişiyi seferber ediyor. HDP sandık güvenliği kapsamında İstanbul il binasında bir kriz merkezi oluşturdu. Öte yandan İstanbul’un 3 bölgesinde 3 kriz masası oluşturulacak. Kriz merkezlerinde avukatlar ve HDP il ve ilçe yöneticileri görev alacak. HDP’nin 20 milletvekili ise gün boyu sandıkların başında bulunan müşahitleri ziyaret edecek. HDP yine İstanbul’da bulunan 31 bin 124 sandıkta müşahit bulunduracak.

Oy verme işlemi bittikten sonra da sandık sonuçları ilçe kriz merkezlerinde ıslak imzalı tutanaklar sisteme girilecek. HDP'nin sistemine düşen ıslak imzalı sandık sonuçları, YSK'nin yayınladığı sonuçlarla karşılaştırılacak.

İMAMOĞLU CHP SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİNDE TAKİP EDECEK

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da seçim sonuçlarını Levent'te kurulan CHP Seçim Koordinasyon Merkezinde takip edecek. Bu kriz merkezinde aynı şekilde avukat ve bilişim uzmanlarının olduğu bir ekip olacak. (HABER MERKEZİ)