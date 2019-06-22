Seçim için İstanbul’a getirilen polisler için öğrenci yurdu boşaltıldı
İstanbul KYK Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu, seçim için şehir dışından getirilen polisler için boşaltıldı.
Fotoğraf: Evrensel
Tekrarlanacak İstanbul seçimleri için il dışından getirilen 500'e yakın polis KYK Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdunda boşaltılan bir bloğa yerleştirildi. Geçen hafta pazartesi günü bir anonsla misafirler için 6 bloktan birinin boşaltılacağını öğrenen öğrenciler başka bloklara taşındı. Polis konukevlerinin kapasitesini aşacak yoğunlukta polisin getirildiğini gösteren bu gelişme seçimlerde rutin güvenlik önlemlerinden fazlasının söz konusu olduğunu gösteriyor. (İstanbul/EVRENSEL)
Komplocu, kara propagandaya ve yalana dayanan AKP siyaseti yenilecek!
Belediye başkanlığı kadrosuna eleman alınacaktır!
Öcalan'ın mesajını araçsallaştırma hesabı ve demokratik seçenek
İstanbul'dan Türkiye'ye yayılan dalga…
Parantez tarihsel ileriye yürüyüştür
'Nikita'nın kemikleri sızlıyor
Bir daha düşün