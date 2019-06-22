Genç sanatçılar Soma’yı unutmadı: Bir gökyüzü düşün
Sanatçı Esin Aydıngöz’ün, Soma Katliamında hayatını kaybedenler için hazırladığı “Bir Gökyüzü Düşün” isimli tekli çalışması dinleyicilerle buluştu.
Besteci ve piyanist Esin Aydıngöz’ün 13 Mayıs 2014’te Soma’da yaşanan maden faciasında hayatlarını kaybeden 301 madenci ve babasız kalan çocukları için yazdığı “Bir Gökyüzü Düşün” bestesi dinleyicilerle buluştu. Söz, müzik ve düzenlemesi Aydıngöz’e ait olan ve beş yıl önce yazılan bu eser yıllar sonra Alize’nin sesiyle hayat buldu. İstanbul ve Los Angeles'ta sürdürülen çalışmalar sonunda şarkı, “Bir Gökyüzü Düşün” isimli tekli çalışmaya dijital platformlardan ve müzik marketlerden ulaşılabilir.
“BİR GÖKYÜZÜ DÜŞÜN”
Gündüz geceden daha karanlık
Bir gün değil, bir ay değil, yıllarca
Yalnız fenerlerin ışığında
Sanki bambaşka bir dünya
Bir gökyüzü düşün
Yerin altında
Bulutlar kömürden
Uçurtmalar da…
Minik ışıkları
Cesur adımlarıyla
Yüzlerce yıldız
Kaydı aynı anda…
Siyah, beyazdan daha saf artık
Emek var bütün tonlarında…
Canı yanıyor, hepimizin
Küçük çocukların büyük acısıyla
Bir gökyüzü düşün
Yerin altında
Bulutlar kömürden
Uçurtmalar da…
Minik ışıkları
Cesur adımlarıyla
Yüzlerce yıldız
Kaydı aynı anda…
Kim bilir belki de
Cennet artık orada...
Karanlığın gizli aydınlığında…
Kim bilir belki de
Cennet artık orada…
Soma'da yer altında…
Bir gökyüzü düşün
Yerin altında
Bulutlar kömürden
Uçurtmalar da…
Minik ışıkları
Cesur adımlarıyla
Yüzlerce yıldız
Kaydı aynı anda… (KÜLTÜR SERVİSİ)