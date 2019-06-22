Genç sanatçılar Soma’yı unutmadı: Bir gökyüzü düşün

Besteci ve piyanist Esin Aydıngöz’ün 13 Mayıs 2014’te Soma’da yaşanan maden faciasında hayatlarını kaybeden 301 madenci ve babasız kalan çocukları için yazdığı “Bir Gökyüzü Düşün” bestesi dinleyicilerle buluştu. Söz, müzik ve düzenlemesi Aydıngöz’e ait olan ve beş yıl önce yazılan bu eser yıllar sonra Alize’nin sesiyle hayat buldu. İstanbul ve Los Angeles'ta sürdürülen çalışmalar sonunda şarkı, “Bir Gökyüzü Düşün” isimli tekli çalışmaya dijital platformlardan ve müzik marketlerden ulaşılabilir.

“BİR GÖKYÜZÜ DÜŞÜN”

Gündüz geceden daha karanlık

Bir gün değil, bir ay değil, yıllarca

Yalnız fenerlerin ışığında

Sanki bambaşka bir dünya

Bir gökyüzü düşün

Yerin altında

Bulutlar kömürden

Uçurtmalar da…

Minik ışıkları

Cesur adımlarıyla

Yüzlerce yıldız

Kaydı aynı anda…

Siyah, beyazdan daha saf artık

Emek var bütün tonlarında…

Canı yanıyor, hepimizin

Küçük çocukların büyük acısıyla

Bir gökyüzü düşün

Yerin altında

Bulutlar kömürden

Uçurtmalar da…

Minik ışıkları

Cesur adımlarıyla

Yüzlerce yıldız

Kaydı aynı anda…

Kim bilir belki de

Cennet artık orada...

Karanlığın gizli aydınlığında…

Kim bilir belki de

Cennet artık orada…

Soma'da yer altında…

Bir gökyüzü düşün

Yerin altında

Bulutlar kömürden

Uçurtmalar da…

Minik ışıkları

Cesur adımlarıyla

Yüzlerce yıldız

Kaydı aynı anda… (KÜLTÜR SERVİSİ)