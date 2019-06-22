İsveç'te sosyal demokrat hükümet grev hakkını kısıtladı

İsveç'te Sosyal Demokrat İşçi Partisi ve Çevre Partisi Yeşiller'den oluşan azınlık hükümeti, çalışanların uzun mücadeleler sonucu kazandığı grev hakkını kısıtladı. Artık işçi ve memurlar, toplu iş sözleşmesinin yürürlükte olduğu işyerlerinde greve gidemeyecek. Gidenler hakkında yasal işlemler yapılacak.

1 Ağustos gününden itibaren yürürlüğe girecek tasarı Sol Parti dışındaki tüm partilerin oylarıyla parlamentodan geçti.

Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde tek başına hükümet kuramayan Sosyal Demokrat İşçi Partisi, sağcı Merkez Partisi ve Liberal Parti'nin hükümete destek vermelerinin karşılığında sermayenin uzun yıllar talep ettiği değişimleri yaşama geçireceğine dair bir protokol imzalamıştı.

EMEKÇİLERİN HAKLARI SALDIRI ALTINDA

Söz konusu protokolde grev hakkının sınırlandırılmasının yanı sıra iş güvencesinin görece ortadan kaldırılması, varlık vergisinde indirime gidilmesi gibi çalışanları olumsuz etkileyen maddeler de bulunuyor. Grev hakkının kısıtlanması talebi liman işverenleri ve İsveç Sanayi ve Ticarat Odası'ndan gelmişti.

İsveç limanlarında son 10 yıldır işçiler sendikalarının işverenler tarafından tanınması için mücadele ediyor. İşkolunda çalışan işçilerin yüzde 85'i mücadeleci bir çizgi izleyen Liman İşçileri Federasyonu'nun üyesi.

Ancak işyerlerinde İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu üyesi Nakliyat Federasyonu'nun toplu sözleşmesi yürürlükte. İşverenler, işyerinde toplu sözleşme ve yetkili sendika olduğunu öne sürerek liman işçilerinin temsilcilerini muhatap almıyor.

TEKELLER İSTEDİ, HÜKÜMET YASAKLADI

Son bir kaç yıl içinde işçiler, sendikalarının tanınması talebiyle yüzlerce kez grev ve direnişe gitti. Volvo, Eletrolux, Ericsson gibi büyük tekellerin temsilcileri ve Sanayi ve Ticaret Odaları, grevlerin İsveç ekonomisine darbe vurduğunu ve rekabet gücünü zayıflattığını öne sürerek hükümetten önlem almasını talep etti.

İsveç Sanayi ve Ticaret Odaları, işçi, memur ve akademisyenleri örgütleyen LO, TCO ve Saco konfederasyonları, bir araya gelerek grev hakkının sınırlandırılması üzerinde uzlaştı.

Pek çok sendika şubesinin karşı çıkmasına ve İsveç'in değişik yerleşim birimlerinde protesto gösterisi yapmasına rağmen tasarı parlamentodan geçti.

SOL PARTİ HÜKÜMETİ DÜŞÜRME UYARISINDA BULUNMUŞTU

Yasanın parlamentodan geçmesinden sonra tüm gözler yasaya karşı çıkan Sol Parti'ye yöneldi. Geçtiğimiz yılın ocak ayında Sol Parti Lideri Jonas Sjöstedt, Dagens Nyheter gazetesine "Grev hakkına dokunulması provokasyondur. Partimizin tarihinde bir kez grev hakkını sınırlamak isteyen sosyal demokrat hükümeti düşürdük” demişti.

Grev hakkını kısıtlayan yasanın parlamentodan geçmesinden sonra İsveç Devlet Televizyonunun sorunlarını yanıtlayan Sjöstedt, tutum değiştirerek ”Hükümeti düşürmek sorunun çözümüne hizmet etmez” dedi. (DIŞ HABERLER)

İsveç’te 1 Mayıs grev hakkı ve iş güvenliği talebiyle kutlanacak