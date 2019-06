CHP her sandıkta 2 müşahit , 1 avukat bulunduracak, sonuçları ANKA'dan duyuracak

İstanbul seçimleri için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirten CHP Milletvekili Özgür Karabat, her sandıkta 2 müşahit ve 1 avukat bulunduracaklarını söyledi. Karabat, İstanbulluları sandık başına giderek haksızlıklara dur demeye çağırdı. Karabat, seçim sonuçlarını anbean ANKA Haber Ajansı üzerinden duyuracaklarını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için seçmen yeniden sandık başına gidecek. 10 milyon 570 bin 939 seçmenin bulunduğu İstanbul’da 31 bin 124 sandık kurulacak. Seçim güvenliği için harekete geçen partiler ise tüm hazırlıklarını tamamladı. Her sandıkta 2 müşahit ve 1 avukat görevlendirdiklerini belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, seçim sonuçlarını anbean ANKA Haber Ajansı üzerinden duyuracaklarını söyledi.

HER OKULDA BİLİŞİM SORUMLULARI OLACAK

CHP’nin 23 Haziran seçimlerine ilişkin uzun zamandır birçok konuda çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Karabat, çalışmalardan bir tanesinin seçimlerde sandık başında olacak görevlilerinin eğitimi olduğunu söyledi. Sandık görevlilerinin eğitiminin uzun bir süredir devam ettiğini ve sona geldiğini belirten Karabat, “İkincisi ise sandıklarda bulunacak müşahit sayısıydı. Her sandıkta en az bir tane müşahit koymayı hedefliyorduk. Ancak şu an her sandıkta 2 tane müşahit bulunuyor. Hatta bazı sandıklardan bu sayı ikiyi de geçiyor. Yine her okulda bilişim sorumlularımız var. Yani seçim sonuçlarını hızlı bir şekilde girebilecek İstanbul gönüllüleri tarafından oluşturulan bilişim sorumlularımız var. Onlar sonuçları anlık olarak ilçe merkezine gelmeden sisteme girebilecekler” diye belirtti.

AVUKATLAR ANINDA MÜDAHALE EDECEK

Seçimlerde çok fazla sayıda avukatın da görev alacağını söyleyen Karabat, her sandıkta bir avukatın görev alacağını dile getirdi. Hafta içerisinde avukat eğitimlerini de gerçekleştirdiklerini ifade eden Karabat, “Onun dışında okullardaki lojistik sorunlarımız tamamlandı. Avukatlarımızın dilekçe hazırlıkları da tamamlandı. Herhangi bir sorun yaşandığında avukatlar anında hazırladıkları dilekçelerle başvuru yapabilecek. Yine milletvekillerimiz seçim kurullarında yer alacak. 74 tane seçim kurulu var. Bu seçim kurullarında bütün vekillerimiz görevlendirilmiş olacak. 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi yine seçim koordinasyon merkezimiz olacak. Bu koordinasyonda bir ekip görev yapacak. Seçimleri anbean yaşanan gelişmeleri değerlendiren, hem kamuoyunu, hem örgütü hem de sandık görevlilerini bilgilendiren bir sistem kurmuş bulunuyoruz. Ekrem Bey’de (İmamoğlu) orada bulunmuş olacak” ifadesinde bulundu.

"AA’NIN AÇIKLAYACAĞI VERİLERE GÜVENİLMEMELİ"

Anadolu Ajansının (AA) 31 Mart seçimlerinde yaptıklarını hatırlatan Karabat, AA’nın açıklayacağı verilere de güvenilmemesi gerektiğini söyledi. Sandıklar açıldığı andan itibaren ANKA Haber Ajansı üzerinden sonuçları anbean duyuracaklarını söyleyen Karabat şunları belirtti: “Vatandaşlarımız Anadolu Ajansının vereceği verilere aldanmasın. ANKA Haber Ajansı ile bir anlaşma yaptık. Sandıklar açıldığı andan itibaren tüm verileri oraya gireceğiz. Vatandaşlarımız ANKA Haber Ajansı üzerinden seçim sonuçlarını takip edebilirler.”

Seçimlere ilişkin tüm hazırlıklarının tamamlandığını söyleyen Karabat, sözlerini şöyle tamamladı:”Bu anlamda bütün vatandaşlarımızın da sandıklara gitmesi ve oylarına sahip çıkması gerekmektedir. Dediğim gibi bütün hazırlıklarımız tamamlandı. Yaşanan haksızlığa, hukuksuzluğa hep birlikte dur diyeceğiz.” (MA)