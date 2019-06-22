Aliağa Belediyesinden işten atılan işçilere destek sürüyor

BES İzmir Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve BES Aliağa İlçe Temsilcileri 34 gündür direnişte olan Aliağa Belediyesi işçilerini ziyaret etti. Aliağa Demokrasi Meydanı'nda kurulu olan direniş çadırında işçilerle bir araya BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven işçilerin haklı mücadelesinde sendikaların birlikte hareket etmesinin önemine değindi. Güven, “Aliağa Belediyesi işçilerinin işlerine geri dönmek için başlattığı bu direnişi bizler de bulunduğumuz alanlardan büyütmeli, daha fazla işçi çıkarılmasının önüne geçmek için mücadele etmeliyiz. Aliağa’daki işçilerin direnişi Türkiye’deki diğer belediyelerde işten atılma tehdidiyle karşı karşıya kalan işçiler için de bir mücadele zemini yaratacaktır. Birlikte mücadele edecek, birlikte kazanacağız” dedi. (İzmir/EVRENSEL)