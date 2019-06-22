Canan Kaftancıoğlu: İstanbul ittifakı kazanacak

Cumartesi Anneleri eylemine katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eylem sonrasında yarın yapılacak seçime dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yarın yapılacak seçime dair hazırlıkların sorulması üzerine Kaftancıoğlu, “31 Mart’ta halkın iradesi gasbedilmişti, 23 Haziran’da yani göreceksiniz ki halk yeniden sahibine yani İmamoğlu’ya İstanbul’u teslim edecek. Bir kez daha 16 milyon İstanbul kazanmış olacak” dedi.

"PARTİ DEVLETİNDE SEÇİME GİDİYORUZ"

Bir gazetecinin "Seçim güvenliğine dair insanların kaygıları bu konuda ne yapacaksınız" diye sorması üzerine Kaftancıoğlu, "Son hazırlıklar tamamlandı. Biz nasıl ki 31 Mart’ta 16 milyon İstanbullunun bir oyunun çalınmasına izin vermediysek yarın akşam her okulda sandıkta tüm görevlilerimiz olacak. Yaklaşık 200 bin kişi şuanda bütün eğitimleri almış, ne yapacaklarını bilerek, sandık başlarındalar. Herkes anlatılanlar, Whatsapp gruplarından yazanları, iddia edilenleri bir kenara bırakıp, oylarını kullansınlar. Kaygılanmakta haklılar, çünkü biz hukuk devletinde değil parti devletinde seçime gidiyoruz. Ama biz asla ve asla bir şeyin yaşanmasına izin vermeyeceğiz, önüne geçeceğiz. Bizim inancımız, aklımız ve haklı oluşumuzdan kaynaklı güçlülüğümüz var.”

"İSTANBUL İTTİFAKI KAZANACAK"

Kaftancıoğlu, seçim ittifakına dair de “Ne mutlu bize ki biz 31 Mart’tan önce ne söylediysek, 23 Haziran’a giderken de aynı şeyleri söyledik. Ne mutlu bize ki biz bu toplumda tüm renklerin, seslerin, kimliklerin ayrıştırılmaması, barıştırılması ve kucaklaşması için siyaset yaptıysak. 31 Mart’tan önce İstanbul ittifakı demiştik yine İstanbul ittifakı diyoruz. Bu İstanbul ittifakı 16 milyona hakkını teslim edecek” diye konuştu. (İstanbul/MA)

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