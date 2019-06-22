HDP Eş Genel Başkanları oylarını İstanbul'da kullanacak
HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, Bakırköy'de sandığa gidecek.
Fotoğraf: Evrensel
Bakırköy'de oy kullanacak olan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, saat 11.30'da, Pervin Buldan ise 13.00'de sandığa gidecek.
AKP’nin başvurusuyla yenilenen İstanbul seçimlerine saatler kala, herkesin gözü yarın sandıklardan çıkacak olan sonuçta. Seçim çalışmalarının sonuçlandığı İstanbul'da HDP Eş Genel Başkanlarının oy kullanacağı okullar belli oldu. HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan Bakırköy'de oy kullanacak. Buldan, Bakırköy'ün Şenlikköy Mahallesi’nde bulunan Murat Külük İlkokulunda kurulacak 1329 No’lu sandıkta oyunu kullanacak. Temelli de, Bakırköy'ün Yeşilköy semtinde bulunan Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı İlkokulunda oyunu kullanacak.
Temelli, 11.30'da; Buldan ise, 13.00'de oyunu kullanacak. (İstanbul/MA)