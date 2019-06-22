22 Haziran 2019 12:26
İstanbul Havalimanında seçim öncesi yolcu yoğunluğu
İstanbul Havalimanı iç hatlarda yolcu yoğunluğu yaşanıyor.
Fotoğraf: DHA
İstanbul Havalimanı iç hatlarda yolcu yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanacak seçmenler, İstanbul’a gelmeye başladı.
İstanbul Havalimanı geliş terminalinde yer alan bagaj bölümünde ve çıkışlarda yoğunluk meydana geldi. Özellikle sabah saatlerinde Antalya, Sivas, Trabzon, Malatya, Diyarbakır ve İzmir’den gelen uçaklarda doluluk gözlendi. (İstanbul/DHA)
ETİKETLER: İstanbul Havalimanı
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