Manisa’da tarım işçilerini taşıyan servis devrildi: 13 işçi yaralandı
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 1'i ağır 12 işçi yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs, rampa çıkarken geri kayarak park halindeki bir minibüse çarptıktan sonra devrildi. Kazada araçtaki 13 işçi yaralandı.
Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Ali Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan M.S. yönetimindeki minibüs, rampa çıkarken geri kayarak, yol kenarında park halindeki minibüse yandan çarptı ve devrildi.
20 kişinin bulunduğu minibüste şoförle birlikte 7 kişi, kazayı yara almadan atlattı. Araçtaki 13 tarım işçisi ise kazada yaralandı. Yaralanan işçilerden 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (Manisa/DHA)
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