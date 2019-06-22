Manisa’da tarım işçilerini taşıyan servis devrildi: 13 işçi yaralandı

Kayyum dönemi "hizmet"lerini öven Erdoğan: Niye yaptık, Kürt de olsa insandır

Erdoğan, Dicle Nehri'nin kenarına yapılan piknik alanlarını överek, "Bunları yaptık. Niye? Kürt de olsa o da benim kardeşimdir. O da insandır" dedi.