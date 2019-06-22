22 Haziran 2019 09:10
Lice'de yerlerine kayyum atanan 10 muhtardan 6'sı görevlerine iade edildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, haklarında yürütülen soruşturmalar ve kovuşturmalar gerekçe gösterilerek yerlerine kayyum atanan 10 muhtardan 6'sı görevine iade edildi.
Fotoğraf: Pixabay
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar seçildikten sonra Lice Kaymakamı tarafından görevden alınan 10 muhtara ilişkin soruşturma tamamlandı. Lice Cumhuriyet Savcılığı tarafından "terör örgütü irtibatı" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada, 6 muhtar hakkında takipsizlik kararı verildi. Haklarında takipsizlik kararı verilen 6 muhtar görevlerine iade edilirken 4 muhtara ilişkin soruşturma sürüyor.
Görevlerine iade edilen muhtarların isimleri ise şöyle:
- Şenlik (Xeraba) Mahallesi Muhtarı Fikri Ertaş
- Karahasan Mahallesi Muhtarı Hanifi Gülen
- Kali Mahallesi Muhtarı Çetin Dirin
- Bayırlı (Karincak) Mahallesi Muhtarı Aziz Doğan
- Yünlüce (Mele) Mahallesi Muhtarı Mekin Yalçın
- Serince (Pirik) Mahallesi Muhtarı Sevat Polat
Soruşturması devam eden muhtarların isimleri ise şöyle:
- Baharlar (Barav) Mahallesi Muhtarı Bahri Narin
- Ulucak (Heşeredere) Mahallesi Muhtarı Mahfuz Mayda
- Yalaza (Kervas) Mahallesi Muhtarı Abdulcebbar Çelik
- Uçarlı (Firdevs) Mahallesi Muhtarı Vayez Altıntop
(Diyarbakır/MA)
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