Büyükçekmece’de fabrika yangını: 4 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı

İstanbul Büyükçekmece’de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 işçi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ile yaralanan 2 işçi de hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan bin 500 metrekarelik alana sahip 4 katlı fabrikanın en üst katında gece 3.15 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada kısa sürede büyüyen alevler, tüm fabrikayı sardı. Gece vardiyasındaki işçiler çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine olay yerine Beylikdüzü, Beykent, Kocasinan, Bakırköy, Bağcılar, Şişli, Bayrampaşa, Başakşehir itfaiyesi ile çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangın sırasında binanın çatı katına çıkan ve burada mahsur kalan 20 işçiyi merdivenle kurtardı. Kurtarma esnasında dumandan etkilenen 2 işçi ile 4 itfaiye eri ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından fabrika içinde yaptığı incelemede 4 işçinin cansız bedenine ulaştı. Polis tarafından yapılan inceleme sonrası 4 işçinin cansız bedenleri İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fotoğraf: Onur Çoban/AA

Yangından sağ kurtulan yabancı uyruklu 15 işçi ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

VALİLİK: ADLİ VE İDARİ TAHKİKATA BAŞLANMIŞTIR

Valilik'ten yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 03.15'te Büyükçekmece ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi eski Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir plastik malzeme imalatı yapılan bir fabrikada henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Çıkan yangında 4 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 yabancı uyruklu şahıs da ambulanslarla hastaneye sevk edilmiştir. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan şahısların kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Yangına itfaiye ekiplerimizin müdahalesi sırasında hafif şekilde yaralanan 4 itfaiye görevlimiz de hastaneye sevk edilmiştir. Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söndürülen yangın olayının tüm yönleriyle aydınlatılmasına ilişkin adli ve idari tahkikata başlanmıştır."

Fotoğraf: Onur Çoban/AA

Fotoğraf: Onur Çoban/AA

(HABER MERKEZİ)

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