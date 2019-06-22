Cumhurbaşkanlığından "Öcalan mektubu" açıklaması: İthamları reddediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Öcalan'ın seçim öncesinde yayımlanan mektubuna ilişkin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına gelen tepkilere yanıt verdi. Altun "Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA tarafından servis edilen Öcalan'ın mektubuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, "Bu iktidar savaşında HDP PKK kanadında yaşanan bu savaş Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar mücadelesine doğru kayma gösteriyor" demişti. "Cumhur İttifakı" kanadından peş peşe gelen açıklamalara gün içerisinde tepkiler geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da 21 Haziran'da Twitter hesabından açıklama yayımladı. Altun açıklamasında, "Son günlerde PKK terör örgütü ile onun uzantısı konumundaki parti arasında yaşanan güç savaşını gün yüzüne çıkaran bir mektup üzerinden, böyle bir mücadeleyi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz." dedi.

(HABER MERKEZİ)

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