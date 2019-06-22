Kocaeli'de akademisyen, sendikacı ve öğrenciler beraat etti

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen akademisyenlere destek eylemine polis saldırmış, 10 öğrenci gözaltına alınmıştı.

13 Şubat 2017 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Anıtpark yerleşkesinde gerçekleştirilen eyleme öğrencilerle beraber akademisyenler de katılmıştı. "Hayır susturulamaz, üniversite teslim olmaz" diyen öğrenci ve akademisyenlere polis saldırmıştı. Davaya dönüşen gözaltıların duruşmaları Kocaeli Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. 16 sanıklı dosya, üçüncü celsede karara bağlandı.

İçerisinde akademisyen, sendikacı ve öğrencilerin olduğu toplam 16 sanık hakkında Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı, gösteri ve yürüyüş kanununa mualefet suçlamasında bulunmuştu. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme kolluk kuvvetinin fezlekesinde iddialara "Suçun unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle sanıkların hepsi için beraat kararı verdi.

Sanıkların avukatlarından Ali Haydar Konca, ayrıca müdahelede bulunan polisler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Bu talep hakkında mahkeme tarafından herhangi bir karar verilmedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Kocaeli'de sendikacı, akademisyen ve öğrencilerin davası görüldü

KOÜ'den ihraç edilen akademisyenler: Bu kısa bir veda