Ahmet Türk: Sonucu değiştirecek gücümüzü gösterelim

Zeytinburnu ilçesinde halk buluşmasında konuşan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, "Bize düşen görev demokrasiye sahip çıkmak, özgürlüklere sahip çıkmak. Biz oyumuzu, sesimizi o şekilde geliştireceğiz" dedi. Birçok büyükşehir belediyesinin Kürt seçmenin oylarıyla AKP'den CHP'ye geçtiğini hatırlatan Türk, "sonucu değiştirecek gücümüzü gösterelim" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, seçim çalışmaları kapsamında geldiği İstanbul'da bir dizi ziyarette bulundu. Gün içerisinde yöre derneklerini ziyaret eden Türk, akşam saatlerinde Zeytinburnu ilçesinde halkla bir araya geldi. Kartallar Düğün Salonunda gerçekleştirilen halk buluşmasına ESP, Alevi kurumları, HDK ve Barış Anneleri de katıldı.

Burada konuşan Türk, "Kürtler acılarla beslendi. Zor günler yaşadı. Demokratikleşme, adalet ve eşitlik için büyük bedeller ödedi. Ama hiçbir zaman özgürlük mücadelesinden asla vazgeçmedi. Her dönemde tavrını geliştirdi ve korudu" dedi.

"İNANCIMIZI ORTAYA KOYACAĞIZ"

Kürtlerin bugün sindirmeye çalışan, susturmaya çalışan bir siyaset ve anlayışla karşı karşıya kaldığını kaydeden Türk, "Bize düşen görev demokrasiye sahip çıkmak, özgürlüklere sahip çıkmak. Biz oyumuzu, sesimizi o şekilde geliştireceğiz. Yani birilerine Kürtleri sindirmeye çalışan politikasına karşı kendimizi, sesimizi ve inancımızı ortaya koyacağız. Aslında bugün çok şey değişti. Kürtlerin ortak demokratik mücadelesi birçok şeyi değiştirerek, taşları yerinden oynattı" diye belirtti.

"SONUCU DEĞİŞTİRECEK GÜCÜMÜZÜ GÖSTERELİM"

Birçok büyükşehir belediyesinin Kürtler eliyle AKP'den CHP'ye geçtiğini hatırlatan Türk, "Seçim sonuçlarının bir partiden başka bir partiye geçmesi Kürtlerin iradesini ortaya koymasından kaynaklıdır. Kürtler stratejik bir oy kullandığı için başarı sağlandı. Bugün eğer İstanbul'da da 23 Haziran'da bir seçim var. Biz A ya da B partisine oy vermiyoruz. Bizim yolumuz ve dostlarımız var. Stratejimiz bellidir. Ama oyumuzun bir anlamı var. Bugüne kadar demokrasiyi yok sayan, milletvekillerimizi cezaevine atan, belediyelerimize kayyum atayanlara karşı dur demektir. Biz irademizle geleceğimize sahip çıkmaya ve bizi yok sayanlara karşı biz varız, değiştirebiliriz demeye geliyoruz. Bizim amacımız budur. Demokratik siyaset bizim için önemlidir. Kürtler özgür olmadan Türkler özgür olamaz. Demokrasi mücadelesi ortak değerlerde birleşmelidir. Sonucu değiştirebilecek bir güce sahip olduğumuzu göstereceğiz" diye konuştu.

Konuşma ardından etkinlik yurttaşların halaylarıyla sona erdi.

Oradan ayrılan Türk, Yedikule'de bulunan Mardin Dernekler Federasyonunda hemşerileriyle bir araya geldi. Türk, hemşerilerine demokrasi dersi vermek üzere sandığa gitmeleri çağrısında bulundu. (İstanbul/MA)

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