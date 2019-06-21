Iğdır'da yüksek gerilim hattına kapılan işçi yaşamını yitirdi
Aralık'ta işçi Bayram Çetin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: MA
Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü nüfusuna kayıtlı işçi Bayram Çetin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Iğdır Belediyesinin 20 Haziran'da Kızılay’la birlikte lösemi hastası Evrim Çelik için başlattığı kök hücre bağış kampanyasına destek için kan veren Bayram Çetin, bugün yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu hayata veda etti. Alınan bilgiye göre, Bayram Çetin Aralık ilçesinde ailesinin nafakasını kazanmak için çalıştığı kurumun binasının dış cephesini boyarken yüksek gerilim hattına çarpması sonucu iskeleden düşerek hayatını kaybetti. (Iğdır/MA)
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