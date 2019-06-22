İstanbullular irade gasbına karşı sandığa gidiyor

Birkan BULUT

Ankara

AKP’nin itirazıyla yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için yarın sandık başına gidilecek. Seçim öncesi son mesajları veren CHP ve HDP iktidarın İstanbul’da ikinci yerel seçim yenilgisini tadacağına işaret etti. CHP’li Seyit Torun seçimlere bir hafta kala Cumhurbaşkanı’nın meydanlara inmesi ve yeniden sert söylemlerin sarf edilmesini “AKP açısından seçimin kaybedildiğinin kanıtı” olarak nitelendirdi. HDP’li Saruhan Oluç seçim taktiklerinde herhangi bir değişim olmadığını vurgulayarak “İstanbul’da ortaya çıkan irade gasbını, haksızlık ve hukuksuzluğu ortadan kaldıracağız” dedi.

AKP’nin başvurusu sonucunda yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerin yarın yapılacak. Milyonlarca emekçinin sandık başına gideceği İstanbul seçimlerine günler kala siyasi partiler tüm çalışmalarını İstanbul’da yoğunlaştırdı. Gözler yarın Türkiye’nin en büyük kenti olan İstanbul'daki seçimlerinde olacak. Seçimler öncesi muhalefete son hazırlıklarını ve mesajlarını sorduk.

TORUN: SEÇİM GERİ ALINACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Fotoğraf: DHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, öncelikle “Seçimle gelen seçimle gider” dedi. 31 mart seçimlerinden sonra gasbedilen hakkı İstanbul halkının teveccühü sayesinde geri alacaklarını belirten Torun, 31 Mart seçimlerinde sandıkla ilgili alınan tüm önlemleri daha da güçlendirdiklerini söyledi. Seçimlerin sağlıklı geçmesi, verilerin korunması için önlemleri son kez gözden geçirdiklerini belirten Torun, seçim boyunca genel başkan yardımcıları ve birçok milletvekiliyle İstanbul’da çalıştıklarını ve birçok gönüllünün Türkiye’nin çeşitli yerlerinde İstanbul seçimleri için çalıştığını aktardı.

Seçim gecesi Anadolu Ajansının açıklayacağı verilere ilişkin ne yapacaklarını sorduğumuz Torun, cumhuriyetin bütün kurumlarının son yıllarda erozyona uğradığını söyledi. Özellikle YSK’nin 31 Mart seçimlerini iptal kararının buna önemli bir örnek olduğunu belirten Torun, Anadolu Ajansının da seçim gecesi taraflı yayın yaptığının ve neden veri akışını kestiğinin apaçık ortada olduğunu ifade etti.

SON GELİŞMELER AKP’NİN KAYBETTİĞİNİN KANITI

Seçimlere bir hafta kala Cumhurbaşkanı’nın meydanlara inmesi ve yeniden sert söylemlerin sarf edilmesini “AKP açısından seçimin kaybedildiğinin kanıtı” olarak gördüklerini belirten Torun, Cumhurbaşkanı 31 Mart seçimlerinde meydanlardayken beka söyleminin tutmadığını hatırlattı. Tutmadığı görülünce bu söylemden vazgeçilerek Binali Yıldırım’ın seçimi yürütmesine karar verildiğini kaydeden Torun, ancak son günlerde AKP’nin kaybettiği görülünce Erdoğan’ın yeniden seçim çalışmasına başladığını dile getirdi. Torun, “Bir Cumhurbaşkanı partili olsa bile bu tür bir yerel seçimde böyle sahada olması kabul edilebilir değil. Bu yüzden bu rant ve israf düzenine son vermek için pazar günü İstanbul’da herkesi sandık başına davet ediyoruz. Halkımız demokratik hakkını kullanması için sandığa gitmeli. Her şey güzel olacak” dedi.

OLUÇ: SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN SANDIK BAŞINDA OLACAĞIZ

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç | Fotoğraf: HDP Basın Bürosu

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç da seçim boyunca ilçelerde ve mahallelerde yapılan çalışmalar yaptıklarını ve son buluşmaları düzenlediklerini söyledi. Sandıklarda görev alacak partililerle yapılan toplantılarda son hazırlıkların tamamlandığını belirten Oluç, pazar günü seçim güvenliği için sandık başlarında olacaklarını dile getirdi.

Seçimlere bir hafta kala sahaya çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşımının toplumu kutuplaştıran, ötekileştiren, çatışmacı bir söylemle tahkim edildiğini belirten Oluç, “Bunun dışında politikayı unuttu, belki de bilmiyordu. ‘Açken sen sen değilsin’ reklamı gibi o dönem kendisi değilmiş. 2015 seçimlerinden bu yana Cumhurbaşkanı kendi tarafını bu gerginlik düşmanlaştırma stratejisi üzerinden kurdu. 31 Mart’ta üç öğün HDP’ilere ve Kürt halkına hakaret etmekle geçti. Ancak İstanbul ve başka yerlerde halkın bu hakaretlere cevap verdiğini gördüler. ‘Cumhurbaşkanını geride tutabilir miyiz’ dediler ama tutamadılar” dedi.

Pazar günü sandığa gideceklerini kaydeden Oluç, “İstanbul’da ortaya çıkan irade gasbını, haksızlık ve hukuksuzluğu ortadan kaldıracağız” dedi.

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