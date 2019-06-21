İzmir’deki adalet ve demokrasi nöbetleri son buldu

YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal kararı sonrası İzmir Barosunun başlattığı adalet nöbeti son buldu.

Nöbette konuşan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Özgür Yılmazer, İzmir Barosu olarak demokrasi nöbetlerine ve çalışmalara devam ettiklerini anlatarak, “Seçime ve sandıklara sahip çıkmak için eğitim çalışması yaptık. Avukatların sandıklarda ve secimde görev almasını sağlayacak eğitimlerimizi tamamladık” dedi. Yaklaşık 250 avukat ile birlikte seçimin ve sandıkların güvenliği için yarın yola çıkacaklarını söyleyen Yılmazer, “Baharımızı elimizden alamaya çalışmışlardı ama yazın geleceğine inanıyoruz. Yazı getirmek için bizlerde diğer tüm demokratik kitle örgütleriyle birlikte İstanbul'da olacağız. Demokrasi nöbetimiz sona eriyor ama umarız demokrasi güneşinin doğduğunu da bu nöbetlerin sonunda görmüş oluruz. Tüm kurumlara nöbetimize ve çalışmalarımıza destek verdikleri için teşekkür ederiz” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

Adalet Nöbeti İzmir’de: Savunma susmadı susmayacak

İstanbul ve İzmir baroları YSK kararına karşı "Adalet Nöbeti" başlattı

İzmir'de adalet nöbeti sürüyor: Karanlığa teslim olmayacağız