103 Korkmaz İnsan Barış ve Dostluk Futbol Turnuvası’nda mülteciler de var

Mehmet Emin DAĞLI

Antalya

Antalya’da devam eden ‘103 Korkmaz İnsan Barış ve Dostluk Futbol Turnuvası’na mülteci ve göçmen işçiler de katılıyor. Evrensel'e konuşan mülteciler sınır dışı edilme korkusu nedeniyle okula, hastaneye gidemediklerini, işyerinde sigorta talep edemediklerini söyledi. Mülteciler turnuvanın moral ve dayanışma kazandırdığını da ifade etti.

Turnuvanın “Mirabel Kardeşler” takımında yer alan Afganistanlı Asil, baskı ve saldırılardan kaçıp Türkiye’ye sığındıklarını ifade ederek şunları dile getirdi:

“Geri gönderilme korkusundan dolayı okula gidemiyoruz, sigortalı bir işte çalışamıyoruz, hastalandığımız zaman hastaneye dahi gidemiyoruz.” İran’daki Afganistanlı mültecilerin durumunu da anlatan Asil, “Onlara İran’da suçluymuş gözüyle bakılıyor. Oysa Afganlar ailesini korumak için oraya giden ve İran’ı kendi ülkeleri gibi seven insanlar.”

"MÜLTECİ DEMEK BİLE ZOR"

Fotoğraf: Evrensel

Turnuva maçlarını tribünden takip eden Mısırlı Kholoud Mohammed ise mülteci olmanın zorluğuna vurgu yaparak, “İnsanların mülteci olarak adlandırılmasından bile üzüntü duyuyorum” diye konuştu. Savaş sonrası Suriyelilerin Mısır’a da sığındığını belirten Kholoud, “Suriyeli kardeşimiz gibi, aynı haklara sahip olmayı savunuyoruz” dedi.

"DİLİNİ, ÖRF VE ADETLERİNİ YOK SAYAMAZSIN"

Fotoğraf: Evrensel

Turnuvaya katılan Amed Spor Takım Kaptanı Cengiz Çam da "Mültecilerin dilini, örf ve adetlerini yok sayamazsınız” diye konuştu. Çakır, Türkiye’ye gelen Suriyelilerin de herkes gibi eşit haklara sahip olması gerektiğini söyledi.

Turnuva düzenleme komitesi adına konuşan EMEP Antalya İl Yöneticisi Burak Yılmaz da 10 Ekim mitinginde bir araya gelenlerin barış istediğini hatırlatarak “Savaşa ve sömürüye karşı tüm dünya emekçilerinin bir araya gelmesini ve mülteci düşmanlığının sona ermesini istiyoruz” diye konuştu. Turnuva ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor.

103 Korkmaz İnsan Futbol Turnuvası yarın başlıyor