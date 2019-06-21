Kayyum dönemi "hizmet"lerini öven Erdoğan: Niye yaptık, Kürt de olsa insandır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam katıldığı "iş insanları" toplantısında, Diyarbakır'a yapılan "yatırım"ları anlatırken, kayyum döneminde yapılan piknik alanlarını hizmetten sayarak "Bunları yaptık. Niye? Kürt de olsa o benim kardeşimdir, o da insandır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde "iş insanları"yla bir araya geldi. Erdoğan konuşmasında Diyarbakır’a "yapılan yatırım"ları anlatırken, lüks makam odası ve yüksek yemek faturaları harcamalarıyla gündeme gelen kayyum dönemini övdü. "Biz ne yaptık, kayyum tayinleriyle oradaki evleri sıfırdan inşa ettik. Şu anda Diyarbakır’ı tanıyamazsınız." diyen Erdoğan, piknik alanlarıyla halka hizmet verdiklerini söyledi. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: "Bakıyorsunuz üç gidiş üç geliş ayrıca yaya girişleri filan geceleri pırıl pırıl böyle bir şehir inşa ettik. Suriçi’ne girdiğiniz zaman Suriçi yine ayrıca bambaşka. Tarihi kale vesaire onları ele aldık aynı şekilde. Dicle Nehri'nin kenarına evet piknik alanlarını inşa ettik. Orda da hem Dicle’yi seyret hem de ailece orda pikniğini yap. Bunları yaptık. Niye? Kürt de olsa o benim kardeşimdir. Ve o da insandır, ona hizmet etmek görevimdir." (HABER MERKEZİ)

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