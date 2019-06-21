"Yeni Yetenek Ödülü" Yönetmen Ardin Diren'e verildi

Documentarist 12'nci İstanbul Belgesel Günleri kapsamında Yeni Yetenek Ödülü, ana dilde eğitim mücadelesini konu edinen “Her Mal Dibistanek” belgeseliyle Yönetmen Ardin Diren’e verildi. Cezayir Restoranda ödülünü alan Diren, “Ana dilde eğitimin doğal, insani ve hukuki bir haktır. Bu nedenledir ki hiçbir egemenin ve devletin tekeline bırakılmamalıdır. Asla ve asla bir lütuf olarak da görülmemelidir. Bu nedenle bu ödülü de o annelere, öğrencilere ve ana dilde eğitim mücadelesini büyüten öğretmenlere adıyorum” dedi.

OYUN HAKKINDA

Yönetmen Diren, “Her Mal Dibistanek” belgeseliyle Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 14 Eylül 2014’de açılan ve 2016 yılında Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kararıyla mühürlenen Dibistana Sertayî ya Ferzad Kemanger’in (Ferzad Kemanger İlkokulu) öğrencilerinin ana dilde eğitim mücadelesini konu ediniyor. Okulun polisler tarafından mühürlenmesinin ardından öğrenciler ve okulun öğretmenleri evlerini okula dönüştürerek eğitimlerine devam ediyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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