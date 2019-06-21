"Yerel yönetimler sağlıklı toplum için sorumluluk almalı"

İzmir Karşıyaka Kent Konseyi Sağlık Meclisinin "Yerel yönetimler ve sağlık" başlıklı panelinde, yerel yönetimlerin halk sağlığı konusunda yapması gerekenler ve neoliberal politikaların sağlığa etkileri konuşuldu.

Panelde konuşan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, her türlü sosyal hizmetin devletin üstünde yükmüş gibi gösterildiği bir ortamda olduğumuza dikkat çekerek yerel yönetimlerin halk sağlığı konusunda sorumluluk almasını istedi.

"İŞİNİ KAYBETME RİSKİ HASTA EDER"

Araştırmaların yoksulların çocuklarında ölümlerin daha yüksek olduğunu gösterdiğini söyleyen Tanık “Ortalama yaşam süresi yoksullar için daha kısadır” dedi. Güvencesiz çalışmanın insanları hasta ettiğini, işini kaybetme riskinin insanları başlı başına hasta eden bir olgu olduğuna dikkat çeken Tanık “Oysa iş güvencesi iyilik halini ve sağlığı geliştirir. Sağlıklı çalışma yaşamı için yerel yönetimler çalışanlarına sendikal hakları tanımalıdır” diye konuştu. Tanık, yerel yönetimlerin sağlık alanında en temel sorumluluklarının toplumun sağlıklı olabilmesi eşitsizlikleri ortadan kaldırmasını ve toplum sağlığı için gerekli koşulları yaratması gerektiğini söyledi.

ENGELLİLER İÇİN YAPILANLAR GÖSTERMELİK

Fotoğraf: Evrensel

SES İzmir Şube Eş Başkanı Dr. Fatih Sürenkök ise, ortopedi rahatsızlığı olan ve engelliler ile çalıştığını ifade ederek yerel yönetimlerin engellilerin sağlıklı yaşam hakkı için yapması gerekenleri sıraladı. Engellilerin sağlıklı bir çevrede yaşam hakkından yoksun kaldığını anlatan Sürenkök, “Sağlıklı bir çevrede yaşayamıyorsak, yaşam ve çalışma güvencemiz yoksa, iş bulma imkanımız yoksa o zaman asla sağlıklı olma halinden bahsedemeyiz” dedi. Engellilere yönelik bir çok uygulamanın sadece göstermelik olarak yapıldığını belirten Sürenkök, Türkiye’de nüfusun yüzde 12’sinin engelli birey olduğunu hatırlatarak engellilere yönelik özel düzenlemeler yapılmasını istedi. (İzmir/EVRENSEL)