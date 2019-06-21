Diyarbakır'da 15 yaşında kız çocuğu evinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu
Diyarbakır Yenişehir'de Saliha Ayhan adlı kız çocuğu, silahla vurulmuş bir şekilde evinde ölü bulundu.
Fotoğraf: MA
Diyarbakır Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi’nde Saliha Ayhan adlı kız çocuğu, silahla vurulmuş bir şekilde evinde ölü bulundu.
Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Saliha Ayhan adlı kız çocuğu, evde silahla vurulmuş bir şekilde bulundu.
Sabah saatlerinde eve gelen yakınlarının Ayhan’ın cansız bedeniyle karşılaştığı belirtilirken çocuğun ailesi, Ayhan'ın silahla intihar ettiği iddiasında bulundu. Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan çocuğun cenazesinin otopsi sonucunun beklendiği öğrenildi.
Saliha Aydın’ın ölüm nedenine ilişkin bilgi alınmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Diyarbakır/MA)
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