Ekrem İmamoğlu: Seçime 2 gün kala enteresan taklalar atılıyor

Mazbatası elinden alınan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçime iki gün kala rakibinin "manevra" yaptığını söyledi. Öcalan’ın mektubunun, oylarında düşüşe neden olup olmayacağı sorulan İmamoğlu, "Oy meselesini bilmem ama İBB’de ne olduğunu anlattığımda bir avuç insanın tansiyonu bayağı bir düşecek" dedi. Ayrıca İstanbul Valisi Yerlikaya’nın belediye başkanlığı görevini vekaleten yürütüğünü hatırlatan İmamoğlu, "Vali Bey de dahil görevini yapacak ve herkes haddini bilecek. İmzasının kıymetini ve sınırını bilsin" dedi. Twitter hesabında da "Seçime 2 gün kala enteresan taklalar atılıyor." diyen İmamoğlu, "Gerçekten İstanbul’da ne var, neyin peşindeler? İBB’de neler oluyor da bu panik yaşanıyor?" diye sordu.

Sarıyer’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, seçime az bir zaman kala manevra yapıldığını ifade ederek, "Yerel seçime giderken yapılan manevralara benim aklım ermiyor." dedi. İmamoğlu, "İstanbul’da yerel seçime gidiyoruz. Yapılmak isteneni anlamış değilim. Benim esas sorguladığım ne var bu İstanbul’da. Tespit ettiklerimiz var; acaba tespit edemediğimiz neler var? Bu milletin aklı ile oynayamazlar. Biz İstanbul’da ne olduğunu çözeceğiz. Bu kadar feryat figan atılan taklalara, yapılan manevralara sebebin ne olduğunu İBB’ye gelir gelmez bulacağız. Milletimizle paylaşacağız. Artık bizim de aklımız dimağımız yetmiyor. Seçime iki gün kala bu manevralar nedir? Kimin ne dediği birbirine karıştı. Kendi içlerinde bile… Üzücü ama ben sebebini 24 Haziran’dan sonra halkımızla paylaşacağım. Tüm siyasi partilere oy verenlerle paylaşacağım.” diye konuştu.

"KAYGI DUYACAKLARI ŞEYLER VAR"

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mektubunun oylarında düşmeye neden olup olmayacağı sorulan İmamoğlu, "Onu bilmem ama 24 Haziran’dan sonra İBB’de ne olduğunu anlattığımda bir avuç insanın tansiyonu bayağı bir düşecek. Oyum düşecek düşmeyecek, öyle bir kaygım yok zaten" yanıtını verdi.

İmamoğlu, "Seçime iki gün kala Ekrem İmamoğlu’nun tehdit edecekler. Daha ortada suç duyurusu yok, dava yok. Şimdiden suçu tanıyacaklar. Meselenin ne kadar farklı bir yerlerde olduğunu anlıyorsunuz değil mi?" diye konuştu.

Ordu Valisi ile yaşanan VIP tartışmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Yargının vereceği karar önünü kesebilir" açıklamasının sorulması üzerine İmamoğlu, "Seçime 2 gün kala Ekrem İmamoğlu’nu tehdit edecekler. Daha ortada herhangi bir suç duyurusu yok, mahkeme yok, şimdiden suçu tanımlayacaklar, görevden meni tanımlayacaklar. Ya ne oluyor bu İstanbul’da? Vız gelir tırıs gider, arkamızda millet var" diye konuştu.

"İMZASININ KIYMETİNİ VE SINIRINI BİLSİN"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya da seslenen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İBB’nin 35 milyon liraya ihale ettiği Bakırköy-Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi inşaatının Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesini dün bilerek meydanlarda söylemedik. Bu bir oy mevzusu değil, ben 24 Haziran’da yeniden görevime döneceğim, o zaman bu mevzuyu inceleyeceğim. Vali Bey’e defalarca çağrıda bulunuyorum, böyle acizlik olmaz. Bugün bile söylüyorum, İBB’nin zabıtaları sağda solda afiş kesiyor. Vali Bey, siz bizim yerimiz vekalet ediyorsunuz, bari siz ortada durun. Bu iş şehrin iradesidir. Ne aceleniz var da protokol imzalıyorsunuz. Pazartesi seçilen imzalar. Devlet adamlığına yakışan bir durum değildir. Kimin malını bakanlığa devrediyorsun? Partizanlık mı yapıyorsunuz? Beylikdüzü Belediyesi’ne ait spor salonunu devretmemekte geçmişteki iki spor bakanı taklalar attı. Hatta bir sürpriz yapayım mı, dönemin başbakanı Yıldırım’ı da ziyaret ettim. Yıldırım, 'Haklısınız' dedi. Herkes haddini bilecek devlet adamı olarak. Birinin değil devletin emrinde olacak. Vali Bey’e istirham ediyorum imzasının kıymetini ve sınırını bilsin."

"İBB'DE PANİK YAŞANIYOR"

İmamoğlu Twitter hesabında da "Seçime 2 gün kala enteresan taklalar atılıyor. Gerçekten İstanbul'da ne var, neyin peşindeler? İBB’de neler oluyor da bu panik yaşanıyor? Merak ediyorum. Milletim de bu paniğin nedenini merak etsin." dedi.

(HABER MERKEZİ)

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