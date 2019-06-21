Ankapark'ta işçilere ücret verilmediği haberimize yanıt: Söz çok, kanıt yok

Ankapark'ta işçilerin aylarca ücret alamaması ve işten atılmasını gündeme getirdiğimiz haber hakkında Wonderland Eurasia tarafından açıklama yapıldı. Haberin maddi ve manevi zararlara yol açtığının savunulduğu açıklamada, işçilere aylardır maaş ödenmemesine ilişkin somut bir yanıt vermekten kaçınıldı.

Ankapark'ta çalışan işçilerin ücretlerini üç ay boyunca alamaması ve işten çıkarılmasına ilişkin yayımladığımız habere yanıt geldi. Wonderland Eurasia Genel Müdür Yardımcısı Murat Üstündal imzasıyla Evrensel'e gönderilen yazıda, 15 Haziran tarihinde Evrensel'de yayımlanan “Ankapark'ta işçiyi 'oyuncak' ettiler” başlıklı haberin asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. Ankapark'ın Avrupa ve Asya'nın gözdesi olduğu savunulan ve haberin kiracıya ve çalışanlara yönelik maddi manevi zararlar getirdiği öne sürülen yazıda, haber ve fotoğrafın acilen kaldırılması istendi.

"ÜCRETLERİ ZAMANINDA VERİYORUZ" BİLE DİYEMEDİLER

Haberlerin yanı sıra sosyal medya paylaşımları hakkında maddi manevi zararların karşılanması için tüm yasal hakların kullanılacağı bildirilen yazıda, “Tema Park ziyaretçilerimizin ve çalışanlarının rahat ve güvenli bir şekilde tema parkımıza giriş yapıp, ihtiyaçlarını karşılamaları, aynı zamanda tüm aile bireylerine hitap ederek keyifli ve eğlenceli vakit geçirmesi için ve tüm çalışanlarının tam zamanında ücret alması için yönetim kadrolarımız maksimum çaba ve gayret göstermektedir” denildi.

İŞÇİLER EVRENSEL SAYESİNDE SESİNİ DUYURDU

Evrensel'in Ramazan Bayramı'ndan itibaren gündeme getirdiği Ankapark'ta çalışan işçiler, maaşlarını aylardır alamadılar. Evrensel'e konuşan işçiler, bayramı parasız geçirdiklerini, borçların biriktiğini ama patronun bugün-yarın diyerek sürekli kendilerini oyaladığını anlatarak, “Ankapark'ı insanları eğlendirmek için yaptılar ama bizimle oynuyorlar” demişti. Evrensel'de yer alan haberin ardından ücretlerin bir kısmı ödense de hakkını isteyen kimi işçiler işten çıkarılmıştı. (Ankara/EVRENSEL)

Ankapark'ta işçiyi 'oyuncak' ettiler