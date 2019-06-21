Haber-Sen TRT’deki personelin ihraç edilmesini protesto etti

KESK’e bağlı Haber-Sen, 703 No’lu KHK ile TRT’de "ihtiyaç fazlası" denilerek 169 personelin farklı kurumlara gönderilmesini, 1760 kişinin de emekli edilmesini yaptığı açıklamayla protesto etti.

TRT İzmir Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasını Emine Özgür okudu. Özgür, “TRT yönetimine açık çağrı yapıyoruz. Kamu hizmeti yayıncılığını savunan, yetişmiş, deneyimli, üretmekten yana olan emekçilerin tasfiyesinden derhal vazgeçilmelidir. İstihdam fazlası personel listesi geri çekilmeli ve bu hukuksuzluğa son verilmelidir” dedi.

“Bir yandan istihdam fazlası denilerek TRT emekçileri havuza atılırken bir yandan da bu kuruma dışarıdan devamlı özel hukuk hükümleri ile personel alımı yapılmaktadır. TRT birilerinin arka bahçesi değildir, arpalığı hiç değildir” diyen Özgür, TRT’nin kamu kurumu olduğuna dikkat çekti.

Özgür, “TRT’yi siyasi kadrolaşma için mekan olarak görenler bilmelidir ki TRT emekçileri sahipsiz değildir. Sadece TRT çalışanlarının haklarının korunması için TRT’nin özerk, demokratik ve kamusal yayın yapacak bir kurumsal yapıya kavuşturulması için tüm kamuoyunu mücadelemize destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ise açıklamada, kuruma gelen personellerin emeği ile geldiklerine dikkat çekerek yaşanan hukuksuzluğa derhal son verilmesini söyledi. (İzmir/EVRENSEL)