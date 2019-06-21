Menemen Belediyesi'nde Halk Meclisi ilk kararlarını aldı

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy katılımcı ve halkçı belediyecilik için kurduğu “Menemen Halk Meclisi”nin ilk toplantısını Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdi. Başkan Aksoy’un sosyal belediyecilik yaklaşımı çerçevesinde hayata geçirdiği Halk Meclisinin ilk toplantısına Menemenliler yoğun ilgi gösterdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Aksoy, ezber bozarak, yeni bir yönetim tarzına, yeni bir anlayışa adım attıklarını vurguladı. Aksoy, Halk Meclisinin nasıl kurulması gerektiği konusunda fikirlerini “Her mahalleye sandık kuracağız. Vatandaş Halk Meclisi üyelerini kendi seçecek. Buradaki amacımız hesap veren, katılımcı bir belediye olmak. Farklı kimliklerden, inançlardan, kültürlerden insanları bir araya getirerek toplumsal kardeşliği pekiştireceğiz. Her siyasi partiden bir temsilci isteyeceğiz. Farklı görüşlerin bu mecliste bir arada çalışmasını istiyoruz.” sözleriyle anlattı.

Aksoy, “Yola çıktığımız ilk andan itibaren iki dönem Belediye Başkanlığı yapacağımın altını özellikle çiziyorum. Üçüncü bir dönem başkanlık yapmak bu şehrin, gençlerin önünü tıkamaktır. Biz ’80 öncesinde olduğu gibi Terzi Fikri’nin anlayışı çerçevesinde her şeyi halkla paylaşacağız. Terzi Fikri benim rol modelimdir” dedi.

Fotoğraf: CHP Basın Bürosu

HALK MECLİSİ İLK KARARLARINI ALDI

Menemen’de yönetim şeklini tümüyle değiştirdiklerini söyleyen Başkan Aksoy, Halk Meclisine katılan vatandaşlara "Halk meclisi nasıl olmalı, ve nasıl oluşturulmalı" sorusunu sordu. Birçok fikir ve bu fikirler üzerine tartışmadan sonra oylama ile meclise her mahalleden bir kadın, bir erkek ve bir genç yurttaşın sandık oylaması ile seçilerek katılmasına karar verildi. STK temsilcilerinin halk meclisinde temsil edilmesi de yine oylama ile kabul edilirken muhtarların temsil konusu daha sonraki toplantıda tartışılmaya açılacak.

Üyeleri, önümüzdeki günlerde 65 mahallede kurulacak sandıklarda oylama ile seçilecek olan Halk Meclisi, Menemen’in sorunlarının tartışıldığı, projelerle ilgili kararların alındığı, belediye başkanının yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi ve hesap verdiği bir çalışma ortamı oluşturacak. Halkçı, katılımcı belediyecilik dedikleri şeyin tam da bu olduğuna dikkat çeken Başkan Aksoy, Halk Meclisinde Asarlık’tan gelen bir Kürt vatandaş ile Seyrek’ten gelen bir Yörük vatandaşın sorunları beraber konuşmalarını ve ortak çözümler üretmelerini hedeflediklerini anlattı.

PROJELER HAYATA GEÇİYOR

Toplantıda göreve geldikleri iki aylık sürede yaptıkları projelerden de bahseden Aksoy, belediye ve sendika arasındaki sözleşme krizini aştıklarını, belediye gayrimenkullerini geri aldıklarını anlattı. Sevgi Yolu projesini hayata geçiren Menemen Belediyesi, modern, yeşil bir Sevgi Yolu’nu vatandaşlarının hizmetine sunacak. Menemen Perşembe Pazarı projesi en kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılırken, eskimiş olan Kasımpaşa Köprüsü yeniden yapılarak vatandaşın güvenli kullanımı sağlanacak. Birinci derece tarım arazilerinin asla hizmete açılmayacağını özellikle vurgulayan Aksoy, hayvan sağlığı ile ilgili çalışmalara da ağırlık verdiklerini söyledi. İlk kadın dayanışma merkezinin çalışmalarında da sona gelindi. Menemen Çocuk Müzesi ve Bilim Kampüsü için çalışmalar son hızla devam ediyor. Menemenin köylerine ve köylülerine yönelik merdivenli pazar yeri ve Testi Köy projesi ise gündemde. (HABER MERKEZİ)