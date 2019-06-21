Atık kağıt toplayan çocuğun ölümüyle ilgili 3 kişi hakkında dava açıldı

Adana'da 15 yaşındaki Halil Yeloğlu'nun boş araziye kamyondan dökülen tonlarca narenciye posası altında kalarak, yaşamını yitirmesiyle ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı. Büyükşehir Belediyesine ait molozların döküldüğü alanın yetkilileri S.O. ve M.Ç. ile narenciye posalarını döken şoför S.M., "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanacak.

DHA'nın haberine göre olay, 13 Kasım 2018'de, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Meyve suyu fabrikasından 01 DUP 64 plakalı kamyona yüklenen tonlarca narenciye posası, boş araziye döküldü. Atık kağıt toplayıcısı çocuk da posaların altında kaldı. Kamyon sürücüsü S.M.'nin ihbarı üzerine bölgeye gelen kurtarma ve sağlık ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla 30 dakikalık çalışma sonucu Yeloğlu'nu posaların altından çıkardı. Narenciye posalarının altında nefessiz kalan Yeloğlu, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesiyle hayata döndürülerek, ambulansla Adana Şehir Hastanesine götürüldü. Kamyon sürücüsü S.M. ise gözaltına alınıp, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Yeloğlu da tedaviye alındığı hastanede, 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesine ait molozların döküldüğü alanın yetkilileri S.O. ve M.Ç. ile narenciye posalarını döken şoför S.M. hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2'nci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, işyeri uzmanı tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna yer verilerek, olayın meydana geldiği alandan sorumlu Adana Büyükşehir Belediyesinin asli, tutuksuz sanıklardan kamyon şoförü S.M.'nin ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına, ilerleyen günlerde başlanacak. (HABER MERKEZİ)