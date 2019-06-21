Madımak Otelinde katledilenler 26. yılında anılacak

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Otelinde yakılarak katledilenler için anma programını açıkladı. Mükiyeliler Birliğinde yapılan açıklamada konuşan PSAKD Genel Sekreteri Onur Şahin, katliamının üzerinden 26 yıl geçtiğini hatırlatarak, katliamın faillerinin zaman aşımı kararıyla ceza almadıklarına dikkat çekti.

"KATLİAM EZİLEN TÜM KESİMLERE YÖNELİKTİR"

Baskı, katliam ve asimilasyon politikalarına karşı 2 Temmuz’da alanlarda buluşma çağrısında bulunan Şahin “Sivas Katliamı sadece Alevilere karşı değil; ezilen, ötekileştirilen, dışlanan, yok sayılan bütün toplumsal kesimlere karşı yapılmış bir katliamdır” dedi. 2 Temmuz’da ezilen, ötekileştirilen, dışlanan ve yok sayılan herkesi zulme karşı ortak mücadele etmeye davet eden Şahin “Gelin 2 Temmuz’da acılarımızı ortaklaştıralım. Acılarımızı paylaşarak azaltalım. Gelin hep birlikte dayanışmayı ve mücadeleyi büyütelim. Büyütelim ki bize bu acıları yaşatanlardan hesap sorabilelim” diye konuştu. Şahin, Sivas Katliamı’nın 26. yılında Sivas Madımak Otelinin önünde buluşacaklarını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)