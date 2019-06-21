Eskişehir Üniversitesi'nde 4 akademisyeni öldüren katil duruşmada olay çıkardı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren Araştırma Görevlisi Volkan Bayar ile onu azmettirdiği iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Y’nin yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya Kocaeli’den SEGBİS sistemiyle bağlanan sanık Volkan Bayar, kimlik tespiti sırasında hakimin “Geliriniz var mı?” sorusuna “Bir sürü çocuğum var, ellerinizden öper, bütün cezaevini haraca bağladım, herkesten haraç alıyorum. Sen benim hayatımı bitireceksin, sen beni konuşturmayacaksın. İfade vermek istemiyorum, sizi öldürürüm...” diye cevap vererek, odanın kapısını teklemedi. Hakaretler yağdırıp, başını duvara vuran Bayar, infaz koruma memurları tarafından kelepçelenerek odadan çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, hareketleri nedeniyle Volkan Bayar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararını aldı. Bayar’ın eski eşi ve azmettirici olduğu iddiasıyla yargılanan Saadet Aylin Y. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, Bayar’ın kendisine fiziksel ve psikolojik baskı yaptığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

5 Nisan 2018 tarihinde Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne elinde tabancayla gelen araştırma görevlisi Volkan Bayar, 4 akademik personeli öldürmüştü. Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, saldırgan Volkan Bayar ile ilgili "Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma vardı. Problemli bir kişiydi. Eğitim Fakültesi Dekanı'nın makamına elinde tabancayla girmiş. Makamında bulamayınca yan odadaki dekan yardımcısını vuruyor. Araştırma görevlilerini ve öğretim görevlisini vurduktan sonra tabanca tutukluk yapınca fakülteden ayrılıyor" açıklaması yapmıştı.

Saldırıdan kıl payı kurtulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Prof Dr. Ayşe Aypay ise Volan Bayar ile ilgili bir buçuk yıldır şikayetçi olduklarını dile getirmiş, "Saldırgan başkalarına iftira atan bir FETÖ'cüydü. Vatan hainini korudular. Rektörlük hakkında, YÖK hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. İşlem yapmadılar. Volkan Bayar denilen gerçek anlamda vatan hainini korudular" demişti.

Silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için düzenenlenen cenaze töreninde aileler ve akademisyenler, daha önce gündeme gelen tehditlere göz yuman üniversite yönetimi ve rektörü istifaya çağırmıştı.

Üniversitede Araştırma Görevlisi olan saldırgan Volkan Bayar ile onu azmettirdiği iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Y’nin katliamdan 7 ay sonra disiplin soruşturması sonucu devlet memurluğundan da çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

Katliamın ardından 12 Nisan’da Meşelik Kampüsü içerisinde bulunan yemekhanede konuşma yapıp bildiri dağıtan öğrenciler ise gözaltına alınmış, üniversite yönetimi öğrenciler hakkında soruşturma başlatmıştı. (HABER MERKEZİ)

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