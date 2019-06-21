21 Haziran 2019 15:42

Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde eczacı olmadığı için aşı yapılamıyor

Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde eczanenin hizmet vermemesi nedeniyle hayvanlara aşı ve ilaç müdahalesi yapılamıyor.

Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde eczacı olmadığı için aşı yapılamıyor

Fotoğraf: Google Street View

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    Orhan KURUL
    Elazığ

    Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde eczane çalışanı emekli olduğu için eczane hizmet veremiyor. Bundan dolayı, hastaneye giden hayvanlara aşı yapılamıyor, ilaç verilmesi gerektiği zamanlarda müdahale edilemiyor. Evrensel'e konuşan bir hayvansever, "Koca bir şehrin hayvanları mağdur" dedi. Eczanenin neden kapalı olduğu sorduğumuz hastanenin başhekimi Ali Mükremin Apaydın, bir çalışanın emekli olmasının ardından sorunun başladığını belirterek "Birkaç gün içinde çözülmesini bekliyorum" dedi.

    Dün kedilere aşı yaptırmak için Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne gittiğini söyleyen bir hayvansever "Hastanedeki veteriner hekim aşıyı dışarıda yaptırmam gerektiğini söyledi. Nedenini sorduğumda, eczane çalışanımız, emekli oldu bu yüzden eczanemiz hizmet veremiyor, ne zaman hizmete başlayacağı da belli değil" diye konuştu. Veteriner hekimin 'Siz kedilerinizi özel bir yerde aşılatın' dediğini söyleyen bir hayvansever "Özel veteriner kliniğinde yapılan aşının fiyatı hastanede yapılan aşının fiyatından neredeyse 3 kat daha fazla. Bu ayrı bir mağduriyet yaratıyor zaten. Ancak bundan da önemlisi, bu durum, bir kişinin hastaneye gidince doktorun onu özel hastaneye yönlendirmesine benzer. Öyle bir şey yaşansaydı skandal olabilirdi, ne yazık ki mevzu hayvanlar olunca bu kadar hassas olmuyor insanlar. Koca bir şehrin hayvanları mağdur olmuş durumda, bu mağduriyet giderilmeli." dedi.

    BAŞHEKİM: BEN DE ŞİKAYETÇİYİM

    Durumu sormak üzere görüştüğümüz hayvan hastanesi başhekimi Mükremin Apaydın, eczanenin kapalı olduğunu kabul ederek "Ne yazık ki kapalı. Bende durumdan şikayetçiyim ancak iki personelimiz vardı biri doğum izninde biri de emekli oldu. Bir kaç aydır devam eden bir sorun zaten. Bende kadro için epey zamandır söylüyorum ama ne yazık ki çözülmedi. Birkaç güne kadar çözülmesini bekliyorum" dedi.

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