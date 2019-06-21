Suudi Arabistan’daki işçilerin grevi 5. gününde sürüyor

Suudi Arabistan’ın Tebük kentinde Baytur firması bünyesinde çalışan taşeron inşaat işçilerinin grevin 5. gününde devam ediyor. Greve ilişkin açıklama yapan işçiler, “Ekmeğimizi çalmanıza izin vermeyeceğiz. 5 gündür grevdeyiz, çalıştığımız şantiyede iş güvenliğimiz yok. Yemekler ve yattığımız koğuşlar insanın onuruna dokunuyor. Bu yetmiyor, bir de ücretler ödenmiyor. Artık yeter, hem paramızı aylardır vermiyorlar hem de bizden iş bekliyorlar. Biz ekmeğimizi çalışarak kazanıyoruz, hakkımızı yedirmeyiz. Yemeğimizi kesseniz de Suudi Arabistan polisini üstümüze sürseniz de biz yolumuzdan dönmeyiz. Paramızı alıp Türkiye’ye dönmek istiyoruz. Artık tüm patronlar duysun, inşaat işçisi köle değildir” dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)