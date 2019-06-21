EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros'la İBB seçimini konuştuk
EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros ile 23 Haziran'da tekrarlanacak İBB seçimini konuştuk.
21 Haziran 2019 15:28Son Güncellenme Tarihi: 21 Haziran 2019 16:05
Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros Gündem Özel'de Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtladı. Barbaros ile 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini ve seçime ilişkin EMEP'in tutumunu ve güncel tartışmaları konuştuk. (EVRENSEL WEB TV)
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