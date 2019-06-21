21 Haziran 2019 12:49

Liderler zirvesi yapıldı: AB’de uzlaşma artık daha zor

AP seçimlerinden sonra ilk kez toplanan Avrupa Birliği (AB) Zirvesi, anlaşma sağlanmadan dağıldı. AKP Hükümeti ise Doğu Akdeniz konusunda uyarıldı.

Liderler zirvesi yapıldı: AB’de uzlaşma artık daha zor

Fotoğraf: AA

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    Yücel ÖZDEMİR
    Köln

    Perşembe günü başlayan Avrupa Birliği (AB) zirvesi sonuç alınmadan dağıldı. AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Merkez Bankası, AB Dış Politika Komiserliği gibi önemli kurumlara beş yıl boyunca kimlerin başkanlık yapacağı konusunda liderler arasında yapılan pazarlıklardan bir sonuç çıkmadı. Zirvede anlaşılan tek konu AKP Hükümetinin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarının kınanması oldu. 

    GELENEKSEL SİYASET GERİLEYİNCE

    Avrupa Parlamentosu’nda iki büyük grup olan muhafazakar Avrupa Halk Partisi (EV) ve sosyal demokrat Sosyalist&Demokrat (S&D) gruplarının birlikte salt çoğunluğu kaybetmesi üzerine, söz konusu görevler için belirlenecek siyasetçilerin AP’den destek görebilmesi için Liberaller ve Yeşiller ile de pazarlıkların yapılması gerekiyor. Özellikle üçüncü büyük grup olan Liberaller daha fazla söz sahibi olmak istiyor.

    AB Komisyonu Jean-Claude Juncker’in yerine en güçlü adaylar olarak gösterilen EVP liste başı adayı Manfred Weber, S&D liste başı adayı Frans Timmermanns ve Liberallerin temsilcisi Margreth Verstager üzerine AB Zirvesi’nde bir anlaşma sağlanamadı. Daha önce, liste başı adaylarından birisinin AB Komisyon başkanı alması önerilmişti. Ancak, aday olan hiçbir ismin parlamentodan destek görmeyeceği bilindiği için müzakereyle üzerinde anlaşmanın sağlanabileceği başka isimlerin Olağanüstü Zirve’ye önerilmesi bekleniyor. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk tarafından yapılacak çalışmaların ardından adaylar üzerine yeniden pazarlıklar sürecek.

    MACRON-MERKEL ANLAŞMAZLIĞI

    Alman basınında yer alan haberlere göre özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in desteklediği Manfred Weber’e karşı çıktığı belirtiliyor. Bu nedenle Weber’in komisyon başkanı olma ihtimali zirve ile birlikte azaldığı yorumları yapılıyor. Macron, Weber’in özellikleri ve tecrübesinin komisyon başkanlığı için yeterli olmadığı görüşünde. Almanya’da muhafazakar Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi üyesi olan Weber, aşırı muhafazakar bir çizgiyi temsil ediyor.

    Keza Sosyalist ve Liberal gruplar da daha önce mecliste Weber’e oy vermeyeceğinin mesajını vermişti.

    Grupların liste başı adayları üzerinde bir anlaşma sağlanmaması durumunda önerilecek isimler üzerinde çalışmaların başlatıldığı ileri sürüldü. Almanya’da yayınlanan Süddeutsche Zeitung’da yer alan habere göre, komisyon başkanlığı için IMF Başkanı Christine Lagarde, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic’in adı geçiyor. Her üç siyasetçi de muhafazakar gruba yakın.

    ANLAŞMA OLMAZSA AB ÇALIŞAMAZ

    Komisyon başkanlığının muhafazakarlara verilmesi, diğer önemli görevlerin ise Sosyalist ve Liberal gruplar arasında paylaşılması durumunda bir uzlaşmanın sağlanabileceği tahmin ediliyor. Zira, parlamentonun desteğini alamayan adayların AB Zirvesi tarafından önerilmesi, krizin daha da büyümesine yol açabilir. Bunun farkında olan Merkel, yaptığı açıklamada “Parlamentoyla aramızda bir krizin oluşmasına kesinlikle izin vermemeliyiz. Önerilen isimlerin parlamento tarafından reddedilmesi durumunda önümüzdeki beş yıl içinde AB’nin çalışmasını daha da zorlaştıracaktır” dedi.

    Hükümet ve devlet başkanlarının üyesi olduğu Avrupa Konseyi tarafından önerilen isimlerin Avrupa Parlamentosu tarafından da salt çoğunlukla onaylanması gerekiyor.

    PAZARLIKLAR DEVAM EDECEK

    AB Zirvesi’nin sonuçsuz dağılması üzerine, ülkeler ve gruplar arasında pazarlıklar 30 Haziran’a kadar devam edecek. Önümüzdeki hafta Japonya’da yapılacak G-20 Zirvesi kapsamında da zirveye katılacak ülkeler arasında görüş alışverişinin olması bekleniyor.

    Farklı siyasi gruplar ve ülkeler arasında önümüzdeki beş yıl boyunca AB’nin önemli kurumları kurumlarının başına kimlerin geçeceği konusunda yaşanan pazarlıklar aynı zamanda AB’de taraflar arası uzlaşmanın giderek aldığını gösteriyor. Uzlaşmanın gelecekte daha zorlaşması bekleniyor. Bunun da AB’nin yapısına etkide bulunacağı tahmin ediliyor.

    İKLİM HEDEFLERİNDE UZLAŞMA SAĞLANAMADI

    AB Zirvesi’nin bir diğer önemli gündemi olan küresel ısınmanın durdurulması konusunda ise dört ülkenin karşı çıkması üzerine anlaşma sağlanamadı. Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’nda AB’nin hedeflerini birleştirmek üzere görüş alışverişinde bulunan liderler, 2050 yılına kadar doğaya karbondioksit salınımı arttıran araç ve hizmetlerin dondurulmasını ele aldı. Bu durumun AB’nin hedefleri olarak İklim Konferansı’nda sunulması planlanıyordu.

    Ancak, Polonya, Macaristan, Çekya ve Estonya iklim hedeflerinin Paris Anlaşması ile belirlendiğini ileri sürerek AB’nin böyle bir karar almasına karşı çıktılar. Bunun üzerine AB’nin iklim hedefleri konusunda da zirvede bir anlaşma sağlanamadı. Çevre örgütleri ve Yeşiller, karar alınmamasını sert şekilde eleştirdi.

    TÜRKİYE’YE DOĞU AKDENİZ UYARISI

    AB Zirvesi’nde Türkiye’nin Akdeniz ve Ege’de doğalgaz arama faaliyetleri kınandı. Bu durumun “ciddi anlamda endişe” yarattığı belirtilen bildiride, Türkiye’nin bu faaliyetlere devam etmesi halinde bu durumun AB-Türkiye ilişkileri açısından “doğrudan çok ciddi olumsuz sonuçlar” doğurabileceği vurgulandı. Zirvede Türkiye’den Kıbrıs güneyindeki “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları”na saygı gösterilmesi talep edilerek, Doğu Akdeniz’de sondaj arama çalışmalarından uzak durması istendi.

    Güney Kıbrıs yönetimi, ada çevresinde büyük çaplı doğalgaz yataklarının tespit edilmesinin ardından, İtalya’dan Eni, Fransa’dan Total ve Amerika Birleşik Devletleri’nden ExxonMobil gibi şirketlerle, bu yataklar üzerinde sondaj ve işletme çalışmaları yapmak üzere anlaşmalar imzalamıştı.

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