Ayşegül Devecioğlu ile İBB seçimleri ve demokrasi mücadelesini konuşuyoruz
DİB Koordinasyon Üyesi Ayşegül Devecioğlu ile 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimi ve demokrasi mücadelesini konuşuyoruz.
Demokrasi İçin Birlik Koordinasyon Üyesi ve Yazar Ayşegül Devecioğlu, Gündem Özel'de Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtlıyor. Devecioğlu ile 23 Haziran seçimlerini ve seçime ilişkin sürdürülen tartışmaları konuşuyoruz. (EVRENSEL WEB TV)
Öcalan: HDP kendi yolunu koruyacak, kendi kararlarını verecektir
Ekrem İmamoğlu: Diplomamla ilgili haber yapmışlar, “olan diplomamla” ilgili
Selahattin Demirtaş: Kürtler yüzeysel söylemlere göre siyasi tavır belirlemez
AKP artık, tek kaygısı iktidarda kalmak olan bir partidir!
Bu tablo sandıkta hükümeti zorlayacak
Seçimler, demokrasi, anti-emperyalizm
Yeşiller neden yüksekten uçuyor?
Devlet aşiret cinayet!
Mahkemenin kararının istinaf edilmesi icrayı durdurmaz
TİHEK “İnsan Hakları ve Eşitlik” değil nefret saçma kurumu mu?