Ayşegül Devecioğlu ile İBB seçimleri ve demokrasi mücadelesini konuşuyoruz

Siverek'te ailesi öldürülen Dilan İzol: Tehdit edilmeye devam ediliyoruz

Siverek’te 6 kişinin yaşamını yitirdiği katliamı kayıt altına alan ve anne ve babasını kaybeden Dilan İzol, "Herkes duysun sesimizi, bu bir kan davası değil" diyerek adalet çağrısını yineledi.