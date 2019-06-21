Ayşegül Devecioğlu: Birlikteliğin seçim sonrası sürmesini istiyoruz

Demokrasi İçin Birlik Koordinasyon Üyesi ve Yazar Ayşegül Devecioğlu, Gündem Özel'de Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtladı. Devecioğlu ile 23 Haziran seçimlerini ve seçime ilişkin sürdürülen tartışmaları konuştuk. Devecioğlu'nun değerlendirmelerinden öne çıkan bölümler şöyle:

"31 Mart’ta tek adam rejimine karşı fiili bir koalisyon oluşturuldu. Bu koalisyon büyük kentlerde başarı elde etti.

31 Mart’ta oluşturulan fiili koalisyonu demokratik değerler etrafında güçlendirerek sürdürmek istiyoruz.

31 Mart sonrası Ekrem İmamoğlu CHP’nin değil, tüm demokrasi güçlerinin adayı olarak öne çıktı.

Bir araya gelen demokrasi güçlerinin hedefi seçimi kazanmak değil, demokrasiyi kazanmak olmalı.

DİB olarak 23 Haziran’da Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu’ya oy vereceğimizi açıklamıştık. Hatta bunun için bir seferberlik çağrısı da yapmıştık.

İmamoğlu’yu desteklemenin bugün açısından bir demokrasi meselesi olduğunu ifade ediyoruz. Esasen 31 Mart’ta ortaya çıkan siyasi gücün belirginleşmesini istedik.

Birlikteliğin iki kanaldan sürmesini amaçlıyoruz. Biri yerel demokrasinin güçlendirilmesi, ikincisi hukuk devletinin inşası.

Yerel meclisleri halkın politik özne olarak yer aldığı mecralar haline getirmek istiyoruz.

Bağımsız yargıdan söz edemiyoruz. Buradan yola çıkarak yeniden bir anayasa tartışmasını açmak istiyoruz.

Demokratik yeni bir anayasa istiyoruz. Çünkü barış içinde yaşamanın başka bir yolu yok.

Demokrasi ittifakından kastımız referandumda ‘Hayır’ diyen parçalı siyasi gücün birleştirilmesidir. Ancak bu kapsam AKP’li işçi ve emekçileri de kapsamalı.

Demokratik ilkeler netleştirilir ve bu ilkeler etrafında bir siyasi güç ortaya çıkarsa buradan söz söylemek gerektiğini düşünüyoruz.

AKP 23 Haziran sonuçlarını da tanımayabilir. Ama ortaya çıkan siyasi gücü yok edemez. Sonuçlar ne olursa olsun, hedefimiz bu birliği güçlendirmektir." (EVRENSEL WEB TV)

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