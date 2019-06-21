Ekrem İmamoğlu: Diplomamla ilgili haber yapmışlar, “olan diplomamla” ilgili

Seçim günü yaklaşıkta AKP'ye yakın medya, Ekrem İmamoğlu'yu hedef alan iddialar ortaya atmaya devam ediyor. Bu kez İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddia edildi. İmamoğlu bu iddiaya manidar bir yanıt verdi.

Sabah gazetesinden Kenan Kıran yaptığı haberle Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğunu iddia etti. Kıran iddialarını, “CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun bitirdiği İstanbul Üniversitesi (İÜ) İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'ne illegal yolla kayıt yaptırarak girdiği ortaya çıktı. İmamoğlu, söz konusu bölüme Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilmedi. Sınavsız girdiği Girne Amerikan Üniversitesinden, sınavla öğrenci kabul eden İÜ'ye yatay geçiş şartlarını sağlamadan yasadışı geçiş yaptı. ÖSYM kayıtlarında da yer almayan yatay geçişle ilgili YÖK'ün de inceleme başlatması bekleniyor” şeklinde açıkladı.

"OLAN DİPLOMAMI HABER YAPMIŞLAR"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu amatör spor kulübü temsilcileriyle bir araya buluşmada diploma iddiasına değindi. İmamoğlu, “Son dönemde atılan taklaları hepiniz izliyorsunuz. Ben bu asimetrik ötesi taklanın biçimini hayatımda hiç görmedim. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Konuşmadıkları konu da kalmadı. Bu sabah da benim diplomamla ilgili haber yapmışlar ama altını çizelim; olan diplomamla ilgili” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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