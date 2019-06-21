Basketbol Süper Liginde şampiyon belli oluyor: Anadolu Efes-Fenerbahçe

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bugün Anadolu Efes 9 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak, Fenerbahçe Beko ise şampiyonluk serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

Türkiye'nin en üst düzey basketbol liginde normal sezonu lider tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, play-off final serisinde normal sezon ikincisi Fenerbahçe Beko ile karşılaşıyor.

Dört galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 3-3 beraberlik bulunuyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün saat 20.00'de oynanacak serinin 7. ve son maçını kazanan takım, 2018-2019 sezonu şampiyonu olacak.

ANADOLU EFES 9 YILDIR ŞAMPİYONLUĞA HASRET

Anadolu Efes, ligde 9 sezondur şampiyon olamıyor.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, Süper Lig'de geride kalan 52 sezonda 13 kezle en fazla şampiyonluk elde eden takım konumunda bulunuyor.

1978-1979 , 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 ve 2008-2009 sezonunda şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes, son 9 sezonda lig şampiyonluğu kupasını müzesine götüremedi.

Lacivert-beyazlı takım, yarın rakibini yenmesi durumunda hem 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandıracak hem de şampiyonluk sayısı rekorunu geliştirerek 14'e çıkaracak.

FENERBAHÇE, SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, serisini sürdürmek için mücadele edecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyon olan sarı-lacivertli takım, yarınki maçta Anadolu Efes'i yenmesi halinde şampiyonluk serisini 4 sezona çıkaracak.

Fenerbahçe Beko, mutlu sona ulaşması durumunda Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan 3. takım olacak.

1969-1970, 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında İTÜ, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında ise Anadolu Efes üst üste 4 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

ATAMAN, 4. ŞAMPİYONLUĞUNU İSTİYOR

Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki 4. Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor.

Anadolu Efes'in başında 2008-2009, Beşiktaş ile 2011-2012 ve Galatasaray'ı çalıştırırken 2012-2013 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Ataman, yarın Fenerbahçe Beko karşısına Basketbol Süper Ligi'nde 4. kez mutlu sona ulaşmak için sahaya çıkacak.

OBRADOVİC, MAHMUTİ VE BATURALP'İ GEÇMEK İÇİN SAHADA

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli koçu Zeljko Obradovic, 5. kez Süper Lig şampiyonu olmak istiyor.

Sarı-lacivertli takımın başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp başantrenör, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda.

Sarı-lacivertli ekiple 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Obradovic, takımının yarınki maçı kazanması durumunda 5. kez mutlu sona ulaşacak.

Obradovic, 5. şampiyonluğa ulaşırsa Süper Lig'de 4 şampiyonluğu bulunan Oktay Mahmuti ile Mehmet Baturalp'i geride bırakacak. Tecrübeli başantrenör, kupayı kaldırması durumunda, ligde 6 şampiyonluğu bulunan Aydın Örs ve 7 kez mutlu sona ulaşarak rekoru elinde bulunduran Aydan Siyavuş'a bir adım daha yaklaşacak. (İstanbul/AA)