AB Liderler Zirvesi: Türkiye’nin sondaj çalışmaları yasa dışı

AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumunun ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde Rusya-Ukrayna gerilimi ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama faaliyetlerine değinildi.

Bildirgede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ‘yasa dışı’ olarak nitelendirilerek, bu faaliyetlerden duyulan endişe ifade edildi.

Türkiye'nin söz konusu faaliyetlerinin AB-Türkiye ilişkilerini olumsuz etkilediği belirtilen bildirgede, Türkiye'ye ‘Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) egemenlik haklarına saygı duyması’ çağrısında bulunuldu.

Bildirgede, süreci yakından izleyecek olan AB Konseyi'nin, komisyona ‘gecikmesizin uygun tedbirlerin alınması için seçenekler sunma’ davetinde bulunacağı vurgulandı.

Avrupa Birliği (AB) ayrıca Rusya'ya Kerç Boğazı'nda yakaladığı denizcileri ve el koyduğu Ukrayna'ya ait gemileri serbest bırakması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Türkiye, AB'nin iddialarına geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sert tepki göstermişti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “AB’nin bu taraflı ve gerçeklerden kopuk tavrını değiştirmeye davet ediyoruz. Türkiye bütün çevre denizlerinde olduğu gibi Ege ve Doğu Akdeniz’de de barış ve istikrardan yana olagelmiştir. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşru hakları ve çıkarları hilafına adım atanlar, Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye’yi bölgede yok saymaya kalkışanlar, bu amaçlarına asla ulaşamayacaklar” ifadelerine yer verilmişti.

30 HAZİRAN’DA YENİDEN TOPLANACAK

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brüksel'deki Liderler Zirvesinin ardından AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ortak basın toplantısı düzenledi. Tusk, liderlerin, AB kurumlarının başına gelecek yeni isimleri belirleme konusunda uzlaşamadığını söyledi.

“Hiç biri çoğunluğun desteğini alamadı” diyen Tusk, kurumların yeni başkanlarının belirlenmesi için 30 Haziran'da bir zirve daha düzenleyeceklerini kaydetti. (AA)

Türkiye Doğu Akdeniz’e ikinci sondaj gemisini yolladı