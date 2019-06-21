Mısırlı sosyalist ve liberallerden Bahreyn Çalıştayını boykot çağrısı

ABD’nin desteğiyle Bahreyn’de gerçekleştirilmesi planlanan ve Filistin sorununun görüşüleceği ‘Refah İçin Barış’ çalıştayının hazırlıkları sürerken; bölgedeki çeşitli güçlerden boykot çağrıları da güçlenerek artıyor.

Filistin yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ve FHKC’nin Arap ülkelerine yaptığı boykot çağrılarına Mısır'daki sosyalist ve liberal partilerden yanıt geldi. Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan çalıştaya katılmanın “siyasi ve ahlaki çöküş” olacağını belirten Mısırlı partiler “boykot” çağrısında bulundu.

Sosyalist Halk Birliği, Düstur (Anayasa) ve Kerame (Onur) gibi sol ve liberal partiler ile Arap Avukatlar Birliği, İsrail'i Boykot için Mısır Halk Hareketi'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, gelecek hafta düzenlenmesi planlanan “Bahreyn Çalıştayı'nı boykot” çağrısında bulunuldu.

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin Filistin karşıtı adımlarına tepki gösterilen açıklamada, Arap ülkelerinin bu çalıştaya katılmasının siyasi ve ahlaki çöküş olacağı, kendi çıkarlarını koruyamama ve bağımlılığa devam etme anlamına geldiği ifade edildi.

Filistinlilerin hakkını ihlal eden her türlü adıma karşı durma çağrısı yapılırken, Mısır hükümetine de “ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planı ile Bahreyn'deki çalıştaya bulaşmanın vahim sonuçları” olacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Arap ülkelerinden gerçekleşecek resmi ya da gayri resmi her türlü katılım kınandı ve bunun İsrail'le normalleşmeyi aşarak doğrudan Siyonistlere ve sömürgeci planlarına destek anlamına geldiği vurgulandı.

“YÜZYILIN ANLAŞMASI” KAPSAMINDAKİ İLK ADIM

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da ‘Refah için Barış’ adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan ‘Yüzyılın Anlaşması’ planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı. Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti. (Kahire/AA)